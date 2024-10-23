港鐵配合東涌綫延綫工程 東涌至欣澳站周六提早兩小時收車

港鐵周六往來東涌站至欣澳站的列車服務，將提前約兩小時完結。(吳康琦攝)

為配合東涌綫延綫工程，港鐵於周六進行大型路軌改道工程，屆時東涌站往來欣澳站的列車將提前約兩小時完結。當晚東涌站往香港站的尾班車改為晚上11點01分開出，香港站往東涌站則提早至晚上11點07分開出，而欣澳站往來香港站的尾班車時間則維持不變。港鐵會於當日安排免費接駁巴士，方便巿民往返東涌站及欣澳站；但亦提醒巿民需預留時間及提早規劃行程。

機場鐵路總管呂幹貽指，工程團隊將於周六晚進行第一次關鍵道岔安裝工序，並須於數小時內一口氣完成，故須在一般收車後的「黃金兩小時」以外，透過調整服務安排，騰出時間完成整項工序。是次工程是為配合東涌綫延綫工程，東涌綫須向北改道，連接未來東涌東站。工程共需安裝四個道岔，故未來3年仍再有3次相同安裝工程。

呂幹貽稱，港鐵於東涌站來往欣澳站的尾班車結束後，會安排免費雙層接駁巴士，方便乘客往返兩站，班次為3至9分鐘一班。當晚會派出約100名職員在場協助乘客，兩個相關車站亦會增設特別標示及指示牌，提供乘車資訊。

但他提醒巴士車程會較港鐵長，預計需時20至30分鐘。他亦提醒巿民如需接駁欣澳站往香港站的尾班車，須於凌晨0時18分或之前在東涌站登上接駁巴士，否則有機會未能在欣澳站接駁尾班車往市區。

港鐵呼籲周六晚會來往東涌站的乘客出門前，先用MTR Mobile港鐵網站的「行程指南」規劃行程，並獲取最新車務資訊。工程團隊會全力以赴於預計時間內完成工程，讓東涌綫於翌日(27日)頭班車開始恢復正常服務。由於工程涉及不同複雜工序，或影響翌日的列車服務。如有任何相應的服務調整會盡早通知公眾。