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2023-11-12 17:38:50

港鐵金澤培料跨境交通有大增長　鐵路主導城市發展模式可行

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屯馬綫全線通車當日仍在疫情陰霾下，金澤培形容乘客的歡樂未有被口罩掩蓋。(資料圖片／陳奕釗攝)

屯馬綫全線通車當日仍在疫情陰霾下，金澤培形容乘客的歡樂未有被口罩掩蓋。(資料圖片／陳奕釗攝)

港鐵在香港的鐵路網絡長達約271公里，港鐵行政總裁金澤培認為，土地限制了香港發展，港鐵需要尋找新增長點去發揮優勢，包括不斷完善鐵路網絡，甚至考慮與大灣區融合，因未來跨境交通會有很大增長。

疫情期間憂鐵路服務入不敷支

2019年獲委任現職的金澤培在一個電視節目指，上任不久便面對新型肺炎疫情挑戰，市民沒有外出意欲，載客量跌至平日的四成，但同時間新鐵路的工程進行得如火如荼，一度擔心入不敷支、車費不足以彌補成本，但最終仍維持繁忙時間的列車服務，僅縮減非繁忙時間班次，結果仍能夠維持財務穩定。

兩鐵合併當日車站的指示牌需要在一夜之間更換。(資料圖片／鍾式明攝) 金澤培建議，港鐵日後可考慮與大灣區鐵路網絡融合。(資料圖片／鍾式明攝) 金澤培於屯馬綫全線通車當日，到場向乘客派發紀念品。(資料圖片／陳奕釗攝) 港鐵現時有一套「鐵路加物業」的發展模式，圖為康城站上蓋、由港鐵發展的大型綜合住宅區日出康城。(資料圖片) 港鐵一度擔心疫情期間車務收入入不敷支。(資料圖片／李睿哲攝)

港鐵貫通東西南北全賴兩鐵合併

金澤培又說，屯馬綫在2021年疫情期間全面啟用，認為當時的乘客即使戴着口罩，都掩蓋不了歡樂，而東鐵綫過海段通車更使鐵路網絡更便捷，鼓勵更多市民外出，「港鐵間接令佢哋人生更精彩。」同一鐵路網絡貫通香港東西南北，全賴2007年兩鐵合併，金澤培憶述當時其中一項挑戰是要一夜間更換車站數千塊指示牌，最大挑戰就是要磨合地鐵和九鐵的人力資源和工作程序。

港鐵現時有一套「鐵路加物業」發展模式，金澤培表示內部投資回報雖然低，但外部效益龐大，這種商業模式亦造就今日的成就。他指，社區發展亦變相支持鐵路業務，認為證明鐵路主導城市發展的模式可行，現時亦獲內地和海外國家採用。

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