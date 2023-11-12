港鐵金澤培料跨境交通有大增長　鐵路主導城市發展模式可行

屯馬綫全線通車當日仍在疫情陰霾下，金澤培形容乘客的歡樂未有被口罩掩蓋。(資料圖片／陳奕釗攝)

港鐵在香港的鐵路網絡長達約271公里，港鐵行政總裁金澤培認為，土地限制了香港發展，港鐵需要尋找新增長點去發揮優勢，包括不斷完善鐵路網絡，甚至考慮與大灣區融合，因未來跨境交通會有很大增長。

疫情期間憂鐵路服務入不敷支

2019年獲委任現職的金澤培在一個電視節目指，上任不久便面對新型肺炎疫情挑戰，市民沒有外出意欲，載客量跌至平日的四成，但同時間新鐵路的工程進行得如火如荼，一度擔心入不敷支、車費不足以彌補成本，但最終仍維持繁忙時間的列車服務，僅縮減非繁忙時間班次，結果仍能夠維持財務穩定。