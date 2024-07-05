港鐵非經理級加薪2.05至6.15% 工會：盼公司未來繼續改善薪酬待遇

港鐵本月起非經理級員工基本薪酬增加2.05%至6.15%，與去年加幅相若，絕大部分加幅超過4.1%；港鐵向合資格員工發酌情特別獎金及45周年一次過特別獎金，員工可獲合共至少相等於2個月額外獎金。有工會表示，本年度加薪幅度可接受，但亦期望港鐵公司未來繼續改善員工薪酬待遇，以挽留人才及加強勞動市場的招聘競爭力。但亦有工會指，薪酬加幅與預期有落差，不少同事亦感失望，認為加幅未可補償員工的精神壓力。

港鐵指，考慮公司業績、市場環境等多方面因素後，決定今年經理級員工加薪幅度為1.9%至5.9%；非經理級員工基本薪酬調高2.05%至6.15%，具體加幅會按工作表現而定，其中獲評第3級的佔全公司員工55%，可加薪4.1%，上下限與去年相同；第3至5級員工更可獲相等於1.55至2.22個月薪酬的酌情特別獎金；港鐵指，公司今年踏入服務香港45周年，亦會向員工發相等於0.45月薪酬的45周年「一次過特別獎金」。港鐵於今年增加員工福利，包括為單身全職員工增設1+1八達通卡免費乘車優惠，選擇提名一位親友可享用免費乘車福利，相等於現有員工之家屬可免費乘車的安排。

林偉強