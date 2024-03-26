港鐵：今年票價加3.09%　續提供恆常票價優惠 (更新)

【17:38更新】港鐵今(26日)宣布，本年度的港鐵整體票價調整幅度為3.09%。在「負擔能力上限」安排下，本年度的票價調整幅度封頂為+3.09%，聲稱照顧了市民的負擔能力。 「都會票」、「全月通」等延續一年 港鐵將在票價調整機制以外，繼續為乘客提供恆常票價優惠，讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值約29億元。另外，港鐵亦會繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。

港鐵今年按「可加可減」機制 最多可加 3.09% 【16:33更新】政府今日(26日)下午公布去年12月運輸業名義工資指數，按年升5.2%，代入港鐵票價調整方程式，預料港鐵6月將加價3.09%，觸及封頂機制。 港鐵下午公布票價調整幅度 或加3.09%觸及封頂機制 【09:57更新】港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制，若如是港鐵今年6月最多可加價3.09%，惟實際幅度仍需視乎統計處下午公布的運輸業名義工資指數變動。實政圓桌立法會議員田北辰表示，相信今次票價調整有好大機會會封頂，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。

超出上限部分可 延後追加 按照目前數字，去年12月消費物價指數有2.4%的升幅，而第三季運輸業名義工資指數按年升6%，扣減隨著物業發展利潤變動的0.6%生產力因素，再加上之前未加的1.85%延後加幅，計算得出票價調整幅度為(2.4%÷2)+(6%÷2)-(0.6%+1.85%)，即5.45%。惟港鐵設有封頂機制，意味是實際加幅不能超出住戶月入中位數的按年變動，即3.09%。換言之，若觸及封頂機制，港鐵今年6月最多可加價3.09%，而超出上限的部分，可以延後追加。 因此，以上述同一方程式計算，只要下午公布的運輸業名義工資指數按年達到1.28%，就會觸發封頂機制，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。