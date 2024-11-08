港鐵｜今年首9個月錄430宗扶手電梯意外　安排扶手電梯安全大使作示範

港鐵車站在今年首9個月，共錄得430宗扶手電梯意外，其中約60%與乘客無緊握扶手或在電梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及攜帶大型物件有關。港鐵今日啟動扶手電梯安全運動，未來1個月會安排穿著紅色背心的扶手電梯安全大使，於不同車站提醒乘客「緊握扶手，左右企穩」及「帶大型行李搭𨋢」。
林海峰拍攝全新宣傳短片
港鐵今日啟動扶手電梯安全運動，邀請了藝人林海峰拍攝全新的宣傳短片，並由他錄製車站廣播。連同一系列早前已推出的車站海報，以及安排扶手電梯安全大使作正確示範等，呼籲乘客注重扶手電梯安全。公司將繼續從多渠道推廣扶手電梯安全，包括舉辦學校講座和長者安全推廣活動，以及應用阻礙物偵測技術、大數據分析等創新科技，進一步提升扶手電梯安全。
港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，全球不少地方的鐵路近年從安全角度出發，均陸續透過不同方式推廣在扶手電梯「企定定」。港鐵自10多年前開始，宣傳「握扶手，企定定」的扶手電梯安全訊息，希望呼籲乘客在使用扶手電梯時顧己及人，安全至上。特別是隨時代轉變，社會人口老化，在扶手電梯行走發生意外或會引致嚴重後果。使用扶手電梯時「左右企穩」實屬安全做法，改變習慣需要大家共同努力，呼籲大家為己為人，在扶手電梯上緊握扶手，切勿行走。