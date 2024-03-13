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2024-03-13 13:40:10

港鐵｜信號故障今早三綫慢駛　田北辰發現13日前涉同樣三綫促交代(持續更新)

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港鐵｜信號故障今早三綫慢駛　田北辰發現13日前涉同樣三綫促交代(陳芷晴攝)

港鐵｜信號故障今早三綫慢駛　田北辰發現13日前涉同樣三綫促交代(陳芷晴攝)

最新消息：信號故障已完成復修，觀塘綫、荃灣綫及港島綫列車服務逐步回復正常

【13:40更新】曾任九廣鐵路主席的立法會議員田北辰表示，在上月29日，同樣在早上繁忙時間，因信號故障，觀塘綫、荃灣綫及港島綫列車服務受阻，與今日涉及的三條綫一樣。他指「有冇咁啱」，認為很可能是列車監察系統老化，促請港鐵解釋事故，「唔好睇小」事件，如再發生第3次、第4次，就「水洗都唔清」。他認為事件顯示港鐵更換系統是刻不容緩，港鐵「拖到」明年才更換系統，但質疑是否能及時完成工程。

【07:32更新】港鐵表示，由於何文田站附近有信號故障，觀塘綫列車駛經何文田站至黃埔站路段時需要慢駛，觀塘綫來往黃埔站及調景嶺站的行車時間預計需要額外1015分鐘。

【07:55更新】港鐵表示，因應觀塘綫事故，為維持車站運作及列車服務順暢，荃灣綫及港島綫列車服務作出調整，預計為每3分鐘一班車。呼籲市民請為行程預留充裕時間。

何文田站訊號故障。(FB)

何文田站訊號故障。(FB)

【08:03更新】港鐵表示，至於觀塘綫由黃埔站至調景嶺站維持每6分鐘一班，而油麻地站至調景嶺站則維持每3分鐘一班，直至另行通知。

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觀塘綫：

黃埔至調景嶺，預計6分鐘一班；油麻地至調景嶺，預計3分鐘一班

荃灣綫：

中環至荃灣，預計3分鐘一班

港島綫：

堅尼地城至柴灣，預計3分鐘一班

【08:23更新】港鐵表示，何文田站附近的信號故障已完成復修，觀塘綫列車服務逐步回復正常。相繼地，荃灣綫及港島綫列車服務亦會逐步回復正常。

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