港鐵「可加可減」機制引入利潤掛鈎元素　6月生效　將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8% (持續更新)

【18:00更新】新增運輸及物流局下午5時半交代港鐵票價調整機制檢討結果
行會今日(21日)通過港鐵「可加可減」票價機制檢討方案。運輸及物流局局長林世雄等下午見傳媒時，宣布政府與港鐵公司就票價調整機制的檢討結果，他表示，港鐵「可加可減」機制，將引入利潤掛鈎元素，並會在6月生效，將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8%。
林世雄指，今次港鐵票價調整新機制中，在特別扣減部分會加入利潤掛鈎元素，換言之，日後港鐵票價調整會與利潤掛鈎，港鐵盈利愈多，票價加幅愈小，甚或可以減價，具體而言，若港鐵物業利潤為50億以下，就會特別扣減0.6%；50億至100億元，特別扣減將會多0.1個百分點；至於物業利潤達到100億元或以上，會再多0.1個百分點扣減，即是特別扣減最多0.8%。
每宗事故罰款最高升至4000萬元
另外，消息指港鐵事故罰款機款亦將會調整，每宗事故最高罰款額增至4,000萬元。
票價調整機制檢討下「服務表現回贈」
列車服務延誤/非繁忙時間/繁忙時間
31分鐘至1小時/100萬/120萬
逾1小時至2小時/200萬/240萬
逾2小時至3小時/300萬/360萬
逾3小時至4小時/800萬/960萬
逾4小時的每小時(或不足1小時)/400萬/480萬
逾12小時/4000萬/4000萬
經修訂的生產力因素安排
上一年香港物業發展利潤/生產力因素
50億元以下/0.6%
50億元至少於100億元/0.7%
100億元或以上/0.8%
港鐵歷年票價調整幅度
年份/調整幅度
2008年/0%
2009年/0%
2010年/2.05%
2011年/2.20%
2012年/5.40%
2013年/2.70%
2014年/3.60%
2015年/4.30%
2016年/2.65%
2017年/0%
2018年/3.14%
2019年/3.30%
2020年/0%
2021年/-1.85%
2022年/0%