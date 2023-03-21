港鐵「可加可減」機制引入利潤掛鈎元素　6月生效　將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8% (持續更新)

【18:00更新】新增運輸及物流局下午5時半交代港鐵票價調整機制檢討結果

行會今日(21日)通過港鐵「可加可減」票價機制檢討方案。運輸及物流局局長林世雄等下午見傳媒時，宣布政府與港鐵公司就票價調整機制的檢討結果，他表示，港鐵「可加可減」機制，將引入利潤掛鈎元素，並會在6月生效，將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8%。

林世雄指，今次港鐵票價調整新機制中，在特別扣減部分會加入利潤掛鈎元素，換言之，日後港鐵票價調整會與利潤掛鈎，港鐵盈利愈多，票價加幅愈小，甚或可以減價，具體而言，若港鐵物業利潤為50億以下，就會特別扣減0.6%；50億至100億元，特別扣減將會多0.1個百分點；至於物業利潤達到100億元或以上，會再多0.1個百分點扣減，即是特別扣減最多0.8%。

每宗事故罰款最高升至4000萬元

另外，消息指港鐵事故罰款機款亦將會調整，每宗事故最高罰款額增至4,000萬元。