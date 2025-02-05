港鐵｜太和站附近工程車停路軌　張欣宇稱不排除涉出軌(持續更新)

東鐵綫來往金鐘站至火炭站每4-8分鐘一班 【10:45更新】港鐵表示，由於東鐵綫太和站附近，有一列工程車在凌晨出勤後出現故障，停在行車綫上，影響正常運作及列車進出太和站，東鐵綫列車服務調整更新如下： 來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每20分鐘一班 港鐵指，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

城巴已加強服務 因應東鐵綫故障，城巴今早已加強79號線服務，接駁市民來往太和、大埔、沙田及大圍。此外，連接香園圍口岸的B8號線已加強至最密3分鐘的班次，為新界東居民提供快速的跨境選項。城巴將繼續留意新界東各路線的運作情況，在有需要時加強服務。 【10:05更新】曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇在社交網頁表示，初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出勤，首班車服務前，會駛離正線。到早上繁忙時間都未能處理好，即是代表很有可能已經搶修了3個小時以上。如果只是工程車機件故障，不太可能需要這麼長的搶修時間，估計是出軌情況。

​運輸署今日接獲港鐵公司報告，由於有工程車在太和站附近出現設備故障，東鐵綫列車服務來往金鐘至火炭、火炭至大埔墟、大埔墟至羅湖，以及上水至落馬洲站的班次有所調整。運輸署已責成港鐵公司全力跟進並完成相關維修，務求盡快恢復正常服務。東鐵綫個別車站正實施客流管理措施，候車時間會較長。運輸署呼籲市民，考慮使用其他交通工具，及早規劃行程和預留時間出行。



運輸署緊急事故交通協調中心正密切監察各區和受影響車站的交通情況和公共運輸服務，並主動協調專營巴士營辦商加強服務應對乘客需求，包括：



九巴第270A號線（上水往尖沙咀東（麼地道））；

九巴第978號線 （粉嶺（華明）往會展站）；及

城巴第79號線（皇后山往大圍站）。