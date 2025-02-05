港鐵｜太和站附近工程車設備故障　來往金鐘站至火炭站每4分鐘一班(持續更新)

【08:05更新】港鐵表示，由於東鐵綫太和站附近，有一列工程車在凌晨出勤後出現故障，停在行車綫上，影響正常運作及列車進出太和站，東鐵綫列車服務調整更新如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班；

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班。

港鐵指，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。