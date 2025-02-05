港鐵｜太和站附近工程車設備故障　來往金鐘站至火炭站每4分鐘一班(持續更新)

【08:05更新】港鐵表示，由於東鐵綫太和站附近，有一列工程車在凌晨出勤後出現故障，停在行車綫上，影響正常運作及列車進出太和站，東鐵綫列車服務調整更新如下：
來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班；
來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；
來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；
來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班。
港鐵指，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。
【07:20更新】港鐵表示，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。
港鐵在早上5時21分宣布，由於東鐵綫太和站附近有工程車出現設備故障，東鐵綫列車服務作出調整 ：
來往金鐘站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；
來往大埔墟站至羅湖站及落馬洲站 - 每35分鐘一班；
來往金鐘站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；
來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；
來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班。
港鐵表示工程人員正在現場處理，希望將故障工程車移離行車綫。由於預計處理需時，相關車站將會非常繁忙，及需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。