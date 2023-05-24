港鐵：將完成全面檢討資產管理　並向政府提交油麻地站事故報告

港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培在股東大會上指，將完成全面檢討資產管理，並向政府提交油麻地站事故報告。(鍾式明攝)

港鐵（066）主席歐陽伯權及行政總裁金澤培，今（24日）出席股東會前見記者時表示，去年下半年業務隨著疫情放緩而逐漸回復正常，目前本地乘客量已回復至疫情前9成，亦將於1至2個月完成全面檢討資產管理，並向政府提交油麻地站事故報告。

歐陽伯權指，港鐵去年於將軍澳線及油麻地站事故後，已成立專家小組，作全面檢討資產管理及維修保養制度，未來一至兩個月會完成檢討，並向政府提交報告，稱政府的相關小組一直有向港鐵提供意見；而行政總裁金澤培表示，港鐵會在多方面改善，包括改善維修規章制度，同時引入新科技及加強港鐵的分析能力等。

本地客運量已回復至疫情前9成

對於本地乘客客運量方面，歐陽伯權說，去年下半年業務隨著疫情放緩而逐漸回復正常，現時本地乘客量已回復至疫情前9成，跨境服務亦達到疫情前7成，故對全年表現樂觀，有信心本港經濟將逐漸重返疫情前，鐵路業務應能受惠有增長。

對於發展項目，歐陽伯權指，港鐵之後會投入超過1,000億元以上擴展網絡及開展新鐵路項目包括東涌線，又對本港樓市充滿信心，期望將興旺，會留意市況適時推出小蠔灣項目。

港鐵會配合政府乘車優惠

此外，坊間有意見認為長者2元乘車優惠有被濫用之嫌，港鐵指一直有派員作「查飛」，若發現違例巿民彖對此進行罰款，至於乘車優惠應否調升至3元，港鐵則認為應由政府主導，港鐵會全力配合。而港鐵早前於4月和5日的兩個周末舉行感謝日，港鐵表示共有1,700萬人次使用。