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2022-10-03 11:25:00

港鐵｜屯馬綫上班時間信號故障 來往鑽石山站至第一城站列車一度暫停服務 (更新)

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港鐵屯馬綫列車服務一度延誤，故障已處理。(資料圖片)

港鐵屯馬綫列車服務一度延誤，故障已處理。(資料圖片)

【11:25更新】港鐵表示，今日早上約7時33分，屯馬綫烏溪沙至鑽石山站之間出現信號故障，來往鑽石山至第一城站的列車服務曾一度暫停，而來往屯門至鑽石山站以及來往第一城至烏溪沙站則維持每6 分鐘一班車。經港鐵工程人員搶修後，故障於早上約8時35分處理好，屯馬綫列車服務已陸續回復正常。經初步調查，相信事故與信號系統的供電組件故障有關，港鐵人員會作詳細檢查。

期間，港鐵安排免費接駁巴士行駛鑽石山來往第一城站、顯徑來往大圍站以及由屯馬綫大水坑站單程至東鐵綫大學站，並加派人手到相關車站協助乘客，車務控制中心亦作出相應的車務調動。我們亦透過車站及車廂廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁通知乘客最新的車務狀況，並呼籲乘客為行程預留充裕時間。

早上約8時42分，港鐵表示，屯馬綫的故障已處理好，屯馬綫列車服務陸續回復正常。(截圖畫面)

早上約8時42分，港鐵表示，屯馬綫的故障已處理好，屯馬綫列車服務陸續回復正常。(截圖畫面)

屯馬綫上班時間信號故障  來往鑽石山站至第一城站列車一度暫停服務

【10:33更新】港鐵今早屯馬綫烏溪沙站至鑽石山站有信號故障，屯馬綫列車服務受到延誤。約1小時後，屯馬綫列車服務陸續回復正常。

今早約745分，港鐵表示由於屯馬綫烏溪沙站至鑽石山站有信號故障，屯馬綫列車服務受到延誤。來往鑽石山站至第一城站一度暫停服務，期間港鐵人員進行搶修工作。

港鐵職員在鑽石山站用擴音器通知列車服務受影響。來往屯門站至鑽石山站維持6分鐘一班車；來往第一城站至烏溪沙站，維持6分鐘一班車。有在烏溪沙站入站的乘客指，上車20分鐘，還未開車。港鐵安排免費接駁巴士行駛鑽石山站至第一城站。至早上約842分，港鐵表示，屯馬綫的故障已處理好，屯馬綫列車服務陸續回復正常。

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