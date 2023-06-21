港鐵：未來5年投放逾650億更新保養　研究提早或延遲服務爭取維修時間 (更新)

【16:30更新】港鐵今日下午(21日)公布鐵路資產管理及維修保養制度的檢討結果，包括檢視去年油麻地站甩車門及將軍澳站車卡緩衝器鬆脫事故，亦公布專家小組報告詳情及提升建議，當中提出5項改善方向，包括未來5年投入逾650億元用以鐵路設施更新及保養維修等。港鐵又指，會積極研究提早收車或延遲開始服務，以爭取更多時間維修。

港鐵香港客運服務總監楊美珍指，港鐵會按照專家小組報告提出的建議，循5大方向落實加強資產管理及維修保養制度，包括：

未來5年投放超過 650 億港元進行鐵路設施更新及保養維修

加快應用創新科技於鐵路服務和資產維護

強化風險預測及管控，以及早偵測異常情況，減低較大影響事故發生的可能性

爭取延長收車後鐵路維修時間，積極應對「黃金兩小時」的局限

克服維修人手的挑戰，提升員工的資產及風險管理認識

維修開支增20% 楊美珍： 增幅龐大

楊美珍指，今次投放650 億元比上一個5年度比較，維修保養開支將增加20%，形容是「一個龐大的增幅」，顯示港鐵有絕對決心希望做好資產管理的工作。港鐵亦會延長非行車時間內的維修時間，將研究提早收車或延遲頭班車時間，以爭取時間維修。

港鐵公司車務總監李家潤說，投放650億元中有10億投放在加快創新科技應用，打造智慧鐵路服務乘客，目標是達致「數據導向」及數碼化的資產管理，同時港鐵正引入數碼化的鐵路資產管理平台，一方面整合不同系統，另一方面將流程自動化，長遠做到預測性的維修。他指新系統會在11月在南港島綫試行，計劃未來第三季推展到其他鐵路綫。

研未來是否需要 引入外勞

被問到維修人手短缺問題，港鐵會否輸入外勞。楊美珍表示，港鐵積極在做招聘，已進行50多場招聘專場，招到逾800人手，並會研究未來是否需要引入外勞，又說港鐵正研究推出4小時工作崗位，希望吸引更多半天工作人士加入。