港鐵：本地乘客量恢復至疫前逾九成　屯門南延綫等工程計劃年內展開

港鐵周四（10日）舉行中期業績記者會，會上港鐵行政總裁金澤培講述有關港鐵業務發展，包括疫後口岸重開，本地乘客量已逐步回升至疫情前逾九成水平，亦將投資逾1,000億元發展新鐵路，部分工程計劃年內展開。 港鐵本地乘客量恢復疫前逾9成 金澤培在業績會上指，本港上半年車務總乘客量達9.2億人次，按年增41.7%，其中本地鐵路服務乘客量升約36%至近7.8億人次；至於高鐵（香港段）乘客量有760萬人次。他稱，為便利乘客，在科技方面會新增電子付費選擇，年底前會引進信用卡付款。 港鐵投資逾千億元發展新鐵路 在新鐵路綫拓展方面，金澤培指，東涌綫延綫的主體工程已在2023年5月展開，其他項目包括屯門南延綫、東鐵綫古洞站、東涌綫小蠔灣站，計劃今年內展開建造工程；至於屯馬綫洪水橋站項目已在2月刊憲，北環綫項目則預計年內稍後時間刊憲，並作投資逾1千億元發展新鐵路項目；《北部都會區發展策略》有關鐵路綫及新科學園／白石角車站的計劃則仍在設計階段。

回應「高鐵地鐵化」落差 早前有議員認為，「高鐵地鐵化」發展似乎有落差，安排未真正惠及乘客，金澤培回應，「高鐵地鐵化」一詞是容易被人「誤會嘅名」，形容高鐵與飛機更相似，採以實名制等獨特安排，認為「靈活行」能彈性為乘客帶來便利。他又指出，香港只負責管理香港段及20公里的車程，其他均屬內地方面管理。 至於「靈活行」安排會否擴展去到廣州及其他地域，金澤培指，現時港鐵數據顯示，從西九龍站到福田站的需求很大，但安排由下星期才正式推行，需要更多時間觀察市民反應和需求，而再作調整。 此外，有內地旅客反映香港高鐵段價格太高，被問及會否有調整空間，金澤培回應兩地跨境口岸設不同模式，不能太高或太低，因要保持競爭力；推出月票方面，港鐵香港客運服務總監楊美珍稱一直與內地有關單位商討，會密切關注旅客需求。