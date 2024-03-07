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2024-03-07 17:40:00

港鐵：票價調整要待數據出爐再作決定　將推出45周年優惠

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港鐵：票價調整要待數據出爐再作決定　將推出45周年優惠(資料圖片／林俊源攝)

港鐵：票價調整要待數據出爐再作決定　將推出45周年優惠(資料圖片／林俊源攝)

港鐵公司周四（7日）舉行2023年全年業績發布會，去年港鐵盈利僅77.8億元，按年大跌21%，行政總裁金澤培表示，去年錄得18億人次乘搭，值得鼓舞。被問到有關票價調整問題，港鐵香港客運服務總監楊美珍說，要待3月尾數據出爐再作決定，她又預告港鐵將推出45周年優惠予乘客。

小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖）

港鐵：票價調整要待數據出爐再作決定

港鐵票價調整料月尾出爐，會上有記者問到票價調整幅度，會否有延後加幅的處理時限，楊美珍稱，延後加幅主要依照市民負擔能力，再按照全港家庭住戶每月入息中位數的按年變動幅度，來制約票價加幅，目前仍要待3月尾公布的數據而再作決定。

港鐵開通45周年預告推優惠

而今年為港鐵開通45周年，有記者問及集團會否推出新優惠，楊美珍表示，港鐵正在準備當中，待時機成熟後會公布。她又表示，最近亦有推出新優惠，包括小巴接駁優惠，由0.3元上限增至0.5元。

此外，近期鐵路網絡信號「頻頻出事」，會否與市區線長期高負荷有關，港鐵又會否加快進行更改工程，楊美珍則指出，港鐵更新工程一直開展中，期望明年有部分路線可實施使用新信號。

對於內地開放青島及西安兩地居民「自由行」往來中港兩地，楊美珍回應，已與有關單位開展商討，又指目前亦有中途站，但實際安排仍要與內地鐵路總局再作溝通。

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