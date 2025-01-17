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2025-01-17 12:50:14

港鐵「站見」新展品「九廣通」下周四起紅磡站展出

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港鐵「站見」新展品「九廣通」下周四起紅磡站展出 (羅錦鴻攝)

港鐵「站見」新展品「九廣通」下周四起紅磡站展出 (羅錦鴻攝)

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港鐵去年起於紅磡站舉行「站見」鐵路展，展示港鐵發展歷程，而下周四起至年底將新增廣九鐵路直通列車展品──已經退役的「九廣通」雙層列車，以及相關展品。運輸及物流局局長陳美寶女士及港鐵公司行政總裁金澤培博士今日(17)到場主持「九廣通」列車進駐儀式。

港鐵今日(17日)舉行「九廣通」列車進駐儀式。(羅錦鴻攝) 運輸及物流局局長陳美寶女士到場主持「九廣通」列車進駐儀式。(羅錦鴻攝) 港鐵公司行政總裁金澤培博士到場主持「九廣通」列車進駐儀式。(羅錦鴻攝) 港鐵今日(17日)舉行「九廣通」列車進駐儀式。(羅錦鴻攝)

1998年投入服務 保留「KTT」標誌

「九廣通」在1998年投入服務，連接九龍至廣州東，直至2020年疫情期間暫停服務，疫情後東鐵綫共用香港段路軌的直通車服務亦由高鐵取代。車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。另外，其雙層設計亦是列車的一大特色，而車廂內布局就參考了飛機艙。市民除了可登上列車，參觀車廂設施外，亦可看到「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品，了解城際鐵路發展。

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車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。(羅錦鴻攝) 車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。(羅錦鴻攝) 車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。(羅錦鴻攝) 雙層設計是列車的一大特色。(羅錦鴻攝) 保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。(羅錦鴻攝)

「九廣通」在1998年投入服務，連接九龍至廣州東，直至2020年疫情期間暫停服務，疫情後東鐵綫共用香港段路軌的直通車服務亦由高鐵取代。車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。另外，其雙層設計亦是列車的一大特色，而車廂內布局就參考了飛機艙。市民除了可登上列車，參觀車廂設施外，亦可看到「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品，了解城際鐵路發展。

市民可登上列車參觀車廂設施。(羅錦鴻攝) 市民可登上列車參觀車廂設施。(羅錦鴻攝) 車廂內布局參考了飛機艙。(羅錦鴻攝) 車廂內布局參考了飛機艙。(羅錦鴻攝) 車廂內布局參考了飛機艙。(羅錦鴻攝) 車廂內布局參考了飛機艙。(羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) (羅錦鴻攝) 下周四起至年底將新增「九廣通」雙層列車及相關展品。(羅錦鴻攝)

參觀資訊

開放時間：星期二至日及公眾假期（星期一休館）

場次：上午9時半、上午11時、下午12時半 、下午2時、下午3時半及下午5時（每場參觀時間為75分鐘）

地點：紅磡站大堂（近出入口C1

查詢熱線：2881 8888

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