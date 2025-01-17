港鐵「站見」新展品「九廣通」下周四起紅磡站展出

港鐵去年起於紅磡站舉行「站見」鐵路展，展示港鐵發展歷程，而下周四起至年底將新增廣九鐵路直通列車展品──已經退役的「九廣通」雙層列車，以及相關展品。運輸及物流局局長陳美寶女士及港鐵公司行政總裁金澤培博士今日(17日)到場主持「九廣通」列車進駐儀式。

1998 年投入服務 保留「 KTT 」標誌 「九廣通」在1998年投入服務，連接九龍至廣州東，直至2020年疫情期間暫停服務，疫情後東鐵綫共用香港段路軌的直通車服務亦由高鐵取代。車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。另外，其雙層設計亦是列車的一大特色，而車廂內布局就參考了飛機艙。市民除了可登上列車，參觀車廂設施外，亦可看到「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品，了解城際鐵路發展。

「九廣通」在1998年投入服務，連接九龍至廣州東，直至2020年疫情期間暫停服務，疫情後東鐵綫共用香港段路軌的直通車服務亦由高鐵取代。車身以綠、藍、白色為主，保留兩鐵合併前九廣鐵路的「KTT」標誌。另外，其雙層設計亦是列車的一大特色，而車廂內布局就參考了飛機艙。市民除了可登上列車，參觀車廂設施外，亦可看到「九廣通Ktt」服務員的制服配飾、列車模型等相關展品，了解城際鐵路發展。