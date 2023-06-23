港鐵「遲開早收」爭維修時間 陳恒鑌：擬每周一次

有議員相信港鐵「遲開早收」期間，若提供足夠接駁巴士都可應付需求。(資料圖片)

港鐵日前透露，將會研究列車服務「遲開早收」，以爭取更多鐵路維修時間。有立法會議員表示，據其了解可能是每周一次，相信對乘客影響不大。另有議員相信，提早收車時段載客量約一千至二千，只要提供足夠接駁巴士便能應付需求。

港鐵去年接連發生重鐵列車事故，包括油麻地站有荃灣綫列車出軌「甩門」、將軍澳綫有列車「甩卡」等，隨後成立專家小組檢討鐵路資產管理及維修保養制度。港鐵前日公布檢討結果，提出5方面改善方向和工作，包括今年第三季積極研究提早開出尾班車或延遲開出頭班車，在現有的兩小時以外爭取更多鐵路維修時間。

張欣宇料接駁巴足應付深宵乘客

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌昨在一個電台節目表示，據其向港鐵了解，列車服務不會經常「遲開早收」，可能只會每星期1次，即一個月約4次，相信對乘客影響不大、社會可以接受。他建議，港鐵在「遲開早收」日子要提供替代交通服務，並應選擇在最少乘客受影響的日子，如在長假期間實行而非上班日。有報道引述消息指，港鐵計劃間中在假日「遲開早收」。

曾任職港鐵的立法會交通事務委員會委員張欣宇，昨在同一節目估計，只有涉及新建或需要接駁新鐵路的車站，才有需要更多時間維修，如東涌綫、屯馬綫等。他認為，港鐵最多可提早至晚上11時半至凌晨12時收車，當爭取到多1小時維修，便可將原本要3晚的工作減至兩晚內完成，並相信只要有足夠接駁巴士，便能應付該時段約1,000至2,000人的受影響乘客。

另外，港鐵日前亦透露正與政府探討引入外勞，負責鐵路維修保養，紓緩人手不足。鐵路工會聯合會主席林偉強指，港鐵繼早前面對離職潮，現時則面對退休潮，又指公司實行多技能制度，要求員工熟悉不同工程技能，惟薪酬福利在市場上卻欠缺競爭力，導致人才被其他公司搶走。

工會：引外勞倒不如增薪酬

他強調，鐵路維修屬於專業工種、要求高兼涉及很大安全責任，質疑輸入外勞的資格或經驗是否能勝任，認為與其輸入外勞，不如改善薪酬福利和改革培訓制度，吸引更多本地年輕新血入行。