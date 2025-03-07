港鐵｜非經理級員工加薪1.8%至5.4%　消息指全體員工可獲相等於0.2個月薪酬獎金

港鐵昨日宣布去年全年純利達157億元，提前在本月與工會開會交代最新薪酬方案。非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，加幅較過去兩年少。 港鐵指公司按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，今年在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，非經理級員工獲1.8%至5.4%的基本薪酬加幅。消息指評級第2級的員工可加薪1.8%；第3級加3.6%；第4級加4.32%；第5級則加5.4%，幅度較過去兩年的2.05%至6.15%少。港鐵指為確保公司整體薪酬福利持續具市場競爭力，吸引及保留人才，公司亦會按業務表現等考慮發放獎金等。

按表現評級劃分獎金 消息指全體員工可獲相等於0.2個月薪酬獎金，評級第3級的員工可獲1.5個月薪酬獎金；第4級可獲1.83個月獎金，第5級2.17個月獎金。另外推薦獎金則由6,000元加至8,000元；員工洗衣補貼則由290元加至300元。

鐵路總工會認為今次員工年度薪酬增幅與去年加幅相若，亦貼近工會期望。不過，工會關注資深員工與新員工的薪酬差異不大，導致資深員工流失率高，影響經驗傳承。工會希望港鐵優化薪酬架構，以彰顯資深員工的價值。另外，工會指港鐵在錄得巨大盈利的情況下，外判核心工種，將嚴重削弱公司的服務質量，打擊士氣，破壞員工的歸屬感。工會希望與港鐵能繼續創造更良好的勞資關係、工作環境，挽留人才，以達到雙贏的局面。