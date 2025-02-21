港鐵｜首推輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」　周末及公眾假期限定行駛

港鐵響應「無處不旅遊」理念，首次推出周末及公眾假期限定的輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」。專綫會途經12個特選車站，迎載市民及旅客一起探索屯門「輕鐵黃金圈」的每個角落，發掘地區獨有魅力。

全新輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」，以色彩繽紛的手繪插畫，在車廂內外描繪屯門獨一無二的文化景觀。旅遊專車將在周末及公眾假期以循環綫模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘，穿梭及停靠12個特選輕鐵站，包括兆康站、麒麟站、山景（南）站、龍門站、蝴蝶站、美樂站、屯門碼頭站、屯門泳池站、三聖站、市中心站、屯門站及蔡意橋站。多個特選輕鐵站分別組成「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」三大主題行程，旅客可按照喜好自行安排探訪各車站及路線。