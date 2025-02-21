港鐵｜首推輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」　周末及公眾假期限定行駛

港鐵響應「無處不旅遊」理念，首次推出周末及公眾假期限定的輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」。專綫會途經12個特選車站，迎載市民及旅客一起探索屯門「輕鐵黃金圈」的每個角落，發掘地區獨有魅力。
全新輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」，以色彩繽紛的手繪插畫，在車廂內外描繪屯門獨一無二的文化景觀。旅遊專車將在周末及公眾假期以循環綫模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘，穿梭及停靠12個特選輕鐵站，包括兆康站、麒麟站、山景（南）站、龍門站、蝴蝶站、美樂站、屯門碼頭站、屯門泳池站、三聖站、市中心站、屯門站及蔡意橋站。多個特選輕鐵站分別組成「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」三大主題行程，旅客可按照喜好自行安排探訪各車站及路線。
公眾以50元即可於「屯門發現號」車廂內購買輕鐵旅遊證套裝，一日內無限次乘搭「屯門發現號」，暢遊社區，體驗屯門的獨有魅力；套裝包括「屯門發現號」輕鐵旅遊證、打卡相框、多款優惠券，並附有紀念封包裝，禮品總值150元。憑有效的輕鐵旅遊證亦可以於屯門區指定餐廳享用商店優惠。
網紅打卡之旅
「網紅打卡之旅」行程包含眾多打卡景點，當中包括兆康站附近的「港版河津櫻」、位於富泰邨明渠的宮粉羊蹄甲粉紅花海河畔美景，以及屯門碼頭站電影《幻愛》取景地「幻愛橋」。
覓食嚐鮮之旅
「覓食嚐鮮之旅」行程有位於麒麟站的客家菜館，呈獻多道客家大排檔菜式；或前往龍門站的龍門居美食街，飽嚐香港地道特色小食；蔡意橋站屬美食集中地，有多間別具風格的輕食店供選擇；三聖站的三聖墟海鮮市場則提供新鮮的海鮮，讓市民和旅客購買前往就近餐廳來貨加工。
親子同樂之旅
「親子同樂之旅」行程包括適合一家大小的景點，例如可到訪位於麒麟站的客家圍村「麒麟圍」，讓小朋友了解香港不同聚落歷史及獨特的客家文化；好動的小朋友則不可錯過山景（南）站的城市運動抱石場及屯門碼頭站的兆禧運動場；或可一同前往市中心站的屯門公園爬蟲館參觀，加深小朋友對爬行動物的興趣。