港鐵｜4月初起可於手機應用程式購買電子都會票　使用二維碼乘車

港鐵今日推出升級版「MTR Mobile」手機應用程式，乘客由下月初起可在手機應用程式購買「電子都會票」並直接使用二維碼乘車。

不少日常需要「過海」上班、上學的市民均會購買「都會票」，由下月初起可於手機應用程式購買「電子都會票」，並直接使用二維碼乘車。乘客亦可在程式中查看剩餘車程，省卻排隊購票兼可直接賺取「MTR積分」，並在程式中登記公共交通費用補貼計劃。

提升行程規劃功能

手機應用程式中，有升級版的「行程指南」。當用戶查閱行程，將一併清晰顯示乘車時間、首尾班車時間、票價及有關車票優惠、轉車站、下班車到站時間、車廂載客情況等資訊，省卻重複的搜索步驟。若行程需要接駁其他交通工具，「行程指南」亦會顯示接駁路綫、站點位置及下班車到達時間，並提供的士接駁選項。在新版本中，「下班車」功能亦會擴展至迪士尼綫，即全部10條重鐵綫均會提供下一班列車到站資訊，更方便乘客規劃行程。