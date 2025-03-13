港鐵｜4月初起可於手機應用程式購買電子都會票　使用二維碼乘車

港鐵今日推出升級版「MTR Mobile」手機應用程式，乘客由下月初起可在手機應用程式購買「電子都會票」並直接使用二維碼乘車。
不少日常需要「過海」上班、上學的市民均會購買「都會票」，由下月初起可於手機應用程式購買「電子都會票」，並直接使用二維碼乘車。乘客亦可在程式中查看剩餘車程，省卻排隊購票兼可直接賺取「MTR積分」，並在程式中登記公共交通費用補貼計劃。
提升行程規劃功能
手機應用程式中，有升級版的「行程指南」。當用戶查閱行程，將一併清晰顯示乘車時間、首尾班車時間、票價及有關車票優惠、轉車站、下班車到站時間、車廂載客情況等資訊，省卻重複的搜索步驟。若行程需要接駁其他交通工具，「行程指南」亦會顯示接駁路綫、站點位置及下班車到達時間，並提供的士接駁選項。在新版本中，「下班車」功能亦會擴展至迪士尼綫，即全部10條重鐵綫均會提供下一班列車到站資訊，更方便乘客規劃行程。
更個人化的實時資訊
已預設同意提供定位及行程資訊的會員在開啟程式時，首頁會顯示其經常前往的目的地的路綫建議，以及下一班車時間等資訊。其他相關資訊亦會一併顯示，包括所到車站升降機的狀況、鄰近港鐵商場及附近推薦景點等，更切合會員的實時需要。此外，新主頁會顯示實時車務資訊，並在車務狀況受阻時建議替代路綫。新增的路綫圖介面亦會顯示受影響範圍，方便用戶靈活安排行程。
除上述功能外，升級版「MTR Mobile」亦更新用戶介面，整合所有會員專屬功能，方便會員查詢經乘搭港鐵、於車站商店及港鐵商場購物賺取的「MTR積分」。會員亦可透過新增「FUN分遊戲」專區一邊乘車，一邊賺取「MTR積分」，兌換獎賞。