港鐵「'Train'出光輝每一程 2.0」挑戰賽，中學生以創新推動關愛共融。

港鐵「'Train'出光輝每一程2.0」計劃，透過多元化計劃培育青年人的未來技能及推動他們共建共融未來，今年有來自多間中學合共260名學生參加，並組成65隊隊伍參與社會創新挑戰賽，就不同社會共融議題提出創新解決方案。勝出隊伍將獲安排參加遊學之旅，參觀港鐵於墨爾本及杭州的業務及了解當地文化。

就四大議題提出解決方案

今屆計劃以「創新無限·未來無界」為主題。計劃安排一系列有關設計思維、科技應用、財商素養及創業精神的網上學習課程及工作坊，協助學生發展未來所需技能。另外，計劃亦舉行社會創新挑戰賽，邀請學生就傷健共融、性別平等、多元族裔及跨代關係的四大社會共融議題提出解決方案。港鐵為他們舉辦了「社會創新訓練營」，安排港鐵、非政府組織及社企代表作導師，與學生互動交流。學生們更走訪這些機構驗證創意方案，了解服務對象的實際需要等，以優化參賽提案。