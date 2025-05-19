港鐵「'Train'出光輝每一程 2.0」挑戰賽，中學生以創新推動關愛共融。

港鐵「'Train'出光輝每一程2.0」計劃，透過多元化計劃培育青年人的未來技能及推動他們共建共融未來，今年有來自多間中學合共260名學生參加，並組成65隊隊伍參與社會創新挑戰賽，就不同社會共融議題提出創新解決方案。勝出隊伍將獲安排參加遊學之旅，參觀港鐵於墨爾本及杭州的業務及了解當地文化。
就四大議題提出解決方案
今屆計劃以「創新無限·未來無界」為主題。計劃安排一系列有關設計思維、科技應用、財商素養及創業精神的網上學習課程及工作坊，協助學生發展未來所需技能。另外，計劃亦舉行社會創新挑戰賽，邀請學生就傷健共融、性別平等、多元族裔及跨代關係的四大社會共融議題提出解決方案。港鐵為他們舉辦了「社會創新訓練營」，安排港鐵、非政府組織及社企代表作導師，與學生互動交流。學生們更走訪這些機構驗證創意方案，了解服務對象的實際需要等，以優化參賽提案。
在昨天(18日)舉行的社會創新挑戰賽中，12支隊伍晉級總決賽的提案，充分展現出對議題的深刻理解及實踐創意，不少提案構思結合港鐵的關愛共融措施及服務。基督教香港信義會宏信書院、伊斯蘭脫維善紀念中學及嘉諾撒聖方濟各書院的提案獲選為本次四大社會共融議題的冠軍。
應用程式助自閉症人士出行
其中，嘉諾撒聖方濟各書院在傷健共融議題中提出開發一款專為自閉症譜系障礙人士設計的手機應用程式。該程式的構思旨在通過白噪音、情緒監測、緊急聯絡提示及紓緩小遊戲等功能，幫助自閉症人士在出行時感到更自在、減輕焦慮並提升自主能力。