港鐵3.1安排限量「狗狗同行」配額　持手帶可攜寵物狗登指定車卡

今年3月1日是香港愛護動物協會一年一度的「全城狗狗行善日2026」，旨在支持拯救被遺棄或受傷的動物。港鐵公司今年首度參與活動，由愛協提供當天有效的「港鐵一日狗狗同行」手帶，讓活動參加者可攜同其寵物狗乘搭港鐵重鐵路綫的尾卡車廂和輕鐵出行。
名額定為1,200個
港鐵自去年5月起於輕鐵推出「貓狗同行」計劃，至今運作暢順。是次參與「全城狗狗行善日2026」，將是港鐵首次容許寵物狗進入重鐵網絡。公司與愛協詳細商討後，將「港鐵一日狗狗同行」名額定為1,200個。乘客須先到愛協活動的相關網頁登記及捐款港幣90元，經愛協核實後，將獲發「愛協全城狗 狗行善日—港鐵一日狗狗同行」手帶。所捐款項將全數撥捐愛協用於支援有 需要的動物。
活動當日，參與者必須支付正常港鐵車費，並全程佩戴手帶以作識別， 港鐵職員在有需要時會查驗參加者的手帶或有效確認電郵。每位持手帶者每程可攜帶一隻寵物狗進入港鐵重鐵和輕鐵網絡(機場快綫、香港西九龍站、馬場站、羅湖站、落馬洲站、港鐵巴士及接駁巴士除外)，次數不限。
必須全程留在寵物袋或背包內
為確保旅途安全及暢順，港鐵提醒各參與的乘客，進入港鐵範圍前，必須將寵物狗放置於完全封閉的寵物袋或背包內，大小亦須符合港鐵運載行李條件之尺寸要求；另外，在港鐵網絡內禁止使用任何帶輪子的寵物手推車運送狗隻；參加者及其寵物狗只可於列車最後一卡車廂上落車，並須全程留於該車廂；寵物狗於旅程中必須全程留在完全封閉的寵物袋或背包內，不可露出任何身體部位，亦嚴禁於車廂及港鐵範圍內打開寵物袋。