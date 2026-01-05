港鐵3.1安排限量「狗狗同行」配額　持手帶可攜寵物狗登指定車卡

今年3月1日是香港愛護動物協會一年一度的「全城狗狗行善日2026」，旨在支持拯救被遺棄或受傷的動物。港鐵公司今年首度參與活動，由愛協提供當天有效的「港鐵一日狗狗同行」手帶，讓活動參加者可攜同其寵物狗乘搭港鐵重鐵路綫的尾卡車廂和輕鐵出行。

名額定為 1,200 個

港鐵自去年5月起於輕鐵推出「貓狗同行」計劃，至今運作暢順。是次參與「全城狗狗行善日2026」，將是港鐵首次容許寵物狗進入重鐵網絡。公司與愛協詳細商討後，將「港鐵一日狗狗同行」名額定為1,200個。乘客須先到愛協活動的相關網頁登記及捐款港幣90元，經愛協核實後，將獲發「愛協全城狗 狗行善日—港鐵一日狗狗同行」手帶。所捐款項將全數撥捐愛協用於支援有 需要的動物。