港鐵45周年主題列車伴乘客啟航 白頭列車 波波扶手 湧現那些年回憶

地下鐵碰著它——它是港鐵公司為慶祝通車45周年推出「港鐵45周年主題列車」復刻第一代「白頭列車」，除車頭與現代列車有明顯分別外，車頭車尾兩卡亦會出現經典「波波」扶手。列車昨已投入服務，於彩虹站首航，至年底前將行走多條市區綫接載乘客，暫時「隨機」出現。但粉絲不用抱忐忑心情，憂「只怕不再遇上」，因白頭列車於明日停泊彩虹站二號，供市民參觀打卡。 圖︰陳奕釗 港鐵於1979年通車，悠悠45載的歲月，港鐵由原來地鐵變成港鐵，列車外貌及車內設施亦蛻變。港鐵復刻「白頭列車」由市區綫的現代化列車改裝，車頭轉換成經典的紅白色設計，並搭配早期地下鐵的標誌。

車廂分兩大主題 「回憶」主題車廂(設於第一、二、七及八卡) 扶手 - 波波扶手

車廂 - 橙黃色天花

燈光 - 懷舊黃色燈光

車身 - 貼有第一代載客列車及地鐵網絡的趣味小知識 「連繫」主題車廂(設於第三、四、五、六卡) 車廂 - 貼上不同形象的《牛仔》父子 一列列車共八卡，主題列車分為兩大主題車廂；當中第一、二、七及八卡車廂以「回憶」為主題，特意從「三角形、吊環扶手」轉換至第一代標誌性「波波扶手」，車廂換上橙黃色天花，搭配黃色燈光，車內亦貼有第一代載客列車及地鐵網絡的趣味小知識。 第三、四、五、六卡則以「連繫」為主題，與本地漫畫家合作，重新演繹由已故漫畫家王司馬在七、八十年代所創作的經典漫畫《牛仔》角色，車廂內貼上不同形象的《牛仔》父子。 港鐵公司行政總裁金澤培昨致辭時表示，在1979年通車時只有一條路線和九個車站，如今鐵路服務已連繫18區，並開通高鐵連通全國網絡，45年有賴各港鐵前輩努力及各持份者的支持。他希望列車能帶大家回味昔日情懷和集體回憶，共同感受港鐵的進步。

「有種坐進時光機的感覺」 主題列車首航續吸引大量鐵路迷在站內守候，廖同學特地從天水圍到彩虹站，他表示，第一代列車只能在舊電影或網上見到，雖然列車未必完全還原當年樣貌，但經典元素再現，仍然讓他感到非常興奮。羅同學表示，小時候只在照片中見過這樣的列車，能在現代的世界中坐上第一代的車，「有種坐進時光機的感覺」。