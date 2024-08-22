港鐵45周年主題列車彩虹站首航　羅同學現身捧場(多圖)

港鐵為慶祝成立45周年，推出改裝成首代載客列車外觀的主題列車。今日在彩虹站首航，吸引大批鐵路迷到場，包括鐵路迷「羅同學」羅哲琛。
主題列車復刻地鐵首代載客列車，車頭以紅白色設計，配上初期的標誌。在車廂配以橙黃色天花，有當年的照明設施，並裝上當時經典的「波波扶手」。主題列車今日下午1時50分到達彩虹站，下午2時首航出發往何文田站方向。大批鐵路迷一早到場等候，當主題列車抵達月台時，鐵路迷不禁大聲歡呼。現場可見大多是青少年，包括曾在屯馬綫開通時唱「屯馬開通真的很興奮」的羅同學。有受訪青年表示未曾乘搭過首代列車，之前只在展覽上看過「波波扶手」，今次在主題列車看到「真身」認為設計很好，成功營造懷舊感。
港鐵復刻地鐵第一代列車配「波波扶手」 周六停泊車站月台供「打卡」 (附首航詳情)
主題列車外觀及車廂環境
本周六停泊在彩虹站月台供「打卡」
除了今日首航，主題列車在本周六上午早上10時45分至中午12時，會停泊在彩虹站月台供乘客「打卡」留念。列車亦會在觀塘綫、港島綫等多條路線行走至今年年底。
港鐵公司行政總裁金澤培致辭時表示，港鐵在45年來與市民一起前行，主題列車會在市區綫服務一段時間，讓大家回味昔日情懷和集體回憶。運輸及物流局副局長廖振新表示，首代車廂對他和很多香港人來說是集體回憶，看到懷舊列車重現眼前，就像回到學生時代的青春歲月，相信主題列車會為不同年代的鐵路迷和乘客帶來驚喜。