港鐵7個籌建中車站取綠建環評認證 每年平均碳排放比傳統設計車站減少20%

港鐵7個新車站的設計獲取「綠建環評」暫定金級或以上的認證，預期車站落成後，每年每個車站的平均碳排放將會比傳統設計的車站減少約20%，即減少約900噸。每個車站減少的碳排放，亦相等於種植超過4萬棵樹。 該7個車站包括已動工的東涌綫延綫的東涌東及東涌西站、屯門南延綫的屯門南及第16區站、東鐵綫古洞站及小蠔灣站，以及預計於今年動工的屯馬綫洪水橋站。港鐵指可持續車站設計主要體現在2個方面，包括融入社區及善用天然資源，以及採用環保設計及嶄新技術。例如屯門南站建於屯門碼頭附近的湖景路，車站採用纖巧及開放式設計，減少佔用路面空間，並利用湖景路自然通風走廊特色，以自然和對流風調節站內環境。東鐵綫古洞站設計將配合附近擬建的自然通風及綠化走廊，與周邊社區和諧融合，冀能創建以「環保出行」為核心的生活模式。

部分車站設有綠化屋頂 因應個別車站條件，部分新車站包括洪水橋站及東涌東站設有綠化屋頂，有助降低室內溫度及舒緩熱島效應，並在可行情況下於車站屋頂加設太陽能板，將太陽能轉化為電能，供車站設施使用。部分車站亦設雨水回收設備作灌溉之用。部分新車站包括古洞站設有天窗或玻璃外牆，減少使用一般照明設備及節約能源，同時加強空間感，令車站環境更舒適。 個別新車站如洪水橋站採用低轉速高風量風扇，能有效帶動大量空氣流動，令乘車體驗更舒適。新車站亦將採用高能源效益的機電設備，如發光二極體(LED)照明設備及可調節速度的自動扶手梯，可在非繁忙時間調低扶手梯速度、減低能源消耗。新鐵路項目會優先採用高能源效益的大型綠色基建設施，例如東涌東站將使用設於東涌新市鎮擴展區的區域供冷系統，有助減少車站冷氣系統的電力消耗及所佔用的空間。