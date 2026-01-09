港鐵72歲老翁不滿被阻「兜錘窩面」打女乘客 今日自首（更新）

【9/1更新】 據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。於港鐵車廂內被打的李小姐向傳媒表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。

港鐵回覆傳媒表示，於昨晚（1月4日）約9時許，收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信為片段相關個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。港鐵呼籲，乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。

從影片一開始，已見一名戴口罩的阿伯，與一名束馬尾、中性打扮的女乘客有口角，突然阿伯爆粗「我X你老母臭X」，並一拳打向馬尾女面部，馬尾女中拳後表示「我要報警」，旁邊的乘客亦喝斥阿伯「唔好郁手郁腳」，阿伯表示「我想過去嗰度（空位），唔畀我過。」有乘客出手勸阻兩人，但馬尾女未有出手反擊。