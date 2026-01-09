港鐵72歲老翁不滿被阻「兜錘窩面」打女乘客 今日自首（更新）

【9/1更新】據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。於港鐵車廂內被打的李小姐向傳媒表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。
社交媒體流傳一條片段，在港鐵的車廂中，一名有廣東話口音的阿伯，見到有個空位，疑想「霸位」，與一名束馬尾女乘客發生肢體碰撞。阿伯指，馬尾女阻礙他找座位。阿伯竟爆粗兼打人，向馬尾女揮出直拳，「兜錘窩面」，令車廂乘客嘩然，有乘客勸阻「唔好郁手郁腳」。
港鐵回覆傳媒表示，於昨晚（1月4日）約9時許，收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信為片段相關個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。港鐵呼籲，乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。
從影片一開始，已見一名戴口罩的阿伯，與一名束馬尾、中性打扮的女乘客有口角，突然阿伯爆粗「我X你老母臭X」，並一拳打向馬尾女面部，馬尾女中拳後表示「我要報警」，旁邊的乘客亦喝斥阿伯「唔好郁手郁腳」，阿伯表示「我想過去嗰度（空位），唔畀我過。」有乘客出手勸阻兩人，但馬尾女未有出手反擊。
另一條影片則顯示阿伯已在座位上，有男乘客不滿其所為，直斥「阿伯呢度咩地方，呢度係香港嚟㗎！」阿伯則回應「香港又點呀」。
事件引起網民熱議，網民一致怒斥阿伯，有網民表示，「講兩講就可以一鎚打落人哋度，即刻報警拉X佢」、「一定要報警俾個教訓個阿伯」、「勇猛到仲要打女人，使乜坐關愛呀」。