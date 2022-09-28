港鐵App派1500元電子優惠券 中午12時開搶 (附3步領取方法)

港鐵再推出「一Click 即搶」大型獎賞活動，將於今日（28日）中午再派發總值1,800萬元電子優惠券，名額3.6萬個，先到先得！市民只要在今天中午12時至下午4時登入MTR Mobile，便有機會領取合共1,500元電子優惠券。

是次活動將送出「HK$500指定港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「HK$500指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：3,000份）及「HK$500指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：3,000份）。每位MTR Mobile登記用戶可領取每款電子優惠券1次，即合共1,500元，數量有限，先到先得。



電子優惠券可於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場使用，使用期至10月31日。