港鐵MMA︱屯馬綫列車兩男打鬥 激動漢持天拿水被4名乘客制服

今日（11日）早上11時51分，警方接報一架屯馬綫列車駛經石門站期間，有兩名中年男乘客於列車上打鬥，期間有人情緒激動取出懷疑天拿水及潑出液體，其他乘客紛紛走避，列車及後駛至大水坑站，港鐵職員報警，警方接報到場，發現有部分天拿水濺到地上，其中一名男子左邊膝蓋流血受傷，並檢走天拿水。
網上圖片顯示，車廂內一名中年男子被4名乘客按在地上動彈不得，旁邊有三名港鐵職員。連登討論區有網民指，「最癲係石門發生，職員到場，市民制服咗，但都繼續開車去大水坑」。
警方表示，今日（11日）上午11時51分接獲大水坑站職員報案指，一列車行駛期間，有人於車廂内手持懷疑腐蝕性液體，並以在公眾地方作出擾亂秩序行為及涉嫌藏有腐蝕性液體拘捕一名47歲姓陳男子，他現正被扣查，案件現交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。
港鐵回覆《am730》查詢時表示，今日中午約12時，屯馬綫一列駛往烏溪沙方向的列車在前往石門站期間，有乘客通知列車車長，表示有乘客發生爭執，車站職員於石門站登車協助，見到一名乘客已被其他乘客制止，懷疑他持有易燃物品及騷擾他人。列車其後到達大水坑站後稍作停留，以便警方到場處理。根據港鐵附例，乘客不可攜帶易燃液體等危險品進入港鐵範圍，若乘客留意到有關情況，可聯絡車站職員採取適切跟進。
港鐵fb專頁表示，中午12時02分大水坑站有乘客發生意外，屯馬綫列車服務顯著受阻，緊急服務人員現正護理需要協助的乘客，務求能盡快送院治理，部分屯馬綫列車會於繼續行程前將稍作停留。港鐵及後於12時14分指意外事件現已處理，屯馬綫列車服務正逐步恢復。