港鐵MMA︱屯馬綫列車兩男打鬥 激動漢持天拿水被4名乘客制服

網上圖片顯示，車廂內一名中年男子被4人按在地上動彈不得，旁邊有三名港鐵職員。

今日（11日）早上11時51分，警方接報一架屯馬綫列車駛經石門站期間，有兩名中年男乘客於列車上打鬥，期間有人情緒激動取出懷疑天拿水及潑出液體，其他乘客紛紛走避，列車及後駛至大水坑站，港鐵職員報警，警方接報到場，發現有部分天拿水濺到地上，其中一名男子左邊膝蓋流血受傷，並檢走天拿水。

網上圖片顯示，車廂內一名中年男子被4名乘客按在地上動彈不得，旁邊有三名港鐵職員。連登討論區有網民指，「最癲係石門發生，職員到場，市民制服咗，但都繼續開車去大水坑」。