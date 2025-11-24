港隊十五運會奪19獎牌歷屆最佳 蔡玉坤：青訓與內地交流奏效

第十五屆全運會上周五閉幕，港隊在今屆取得19面獎牌，創歷屆最多。體育學院院長蔡玉坤表示，最初預計港隊獲得雙位數字獎牌，最終成績更喜出望外；認為證明本港運動員水平與內地各省市相近，而取得佳績原因包括特區政府對體育發展的支持力度，亦與運動員多了到內地交流訓練有關，相信未來愈來愈多。

港隊在十五運會競賽項目取得9金、2銀、8銅共19面獎牌。蔡玉坤在電視台節目上表示，港隊過去7次參加全運會，最多一次獲16面獎牌，上屆則有7面，今屆是第8次參加，單是金牌已達9面，形容是「重大突破」。他又指，部分項目雖未有收獲獎牌，「有8至9個項目取得第四，即證明我們很接近獎牌的邊緣，其實取得5至8名的運動員也逾40人。」欣喜看到年輕優秀運動員湧現，部分項目出現新星。