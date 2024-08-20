港隊奧運代表團明早巡遊 政府歡迎市民沿途送祝賀

港隊運動員在上屆奧運後，同樣有在早上參與巴士巡遊。(資料圖片)

香港代表團在今屆奧運取得歷史佳績，奪得各兩面金牌和銅牌。港府和港協暨奧委會明早將安排代表團成員參與巴士巡遊，慶祝他們凱旋返港。

巴黎奧運落幕一星期，港隊奧運代表團明早將舉行巴士巡遊，香港運動員、教練和其他代表團成員將分乘兩輛開篷巴士，從沙田香港體育學院出發，經港鐵大圍站外、尖沙咀和中環天星碼頭前往金鐘添馬公園，之後再與學生交流。

▲(左起)張家朗、江旻憓和何詩蓓在巴黎奧運奪得獎牌。

運動員、教練和代表團成員會分別乘搭兩輛開篷巴士，早上10時15分從香港體育學院出發，途經大圍港鐵站、彌敦道和尖沙咀天星碼頭，之後經紅隧、軒尼詩道和中環天星碼頭，前往金鐘添馬公園，全程約90分鐘。

運動員抵達添馬公園後會與學生交流，分享參與奧運經驗，至中午會到禮賓府出席由特首李家超舉行、以表揚運動員和代表團成員取得成就和努力的午宴，然後下午轉到政府總部出席返港歡迎儀式。政府指，最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，歡迎市民在有關位置向香港運動員送上祝賀。

鄭泳舜盼精英運動員資助增

奧運過後坊間關注政府對精英運動員的資助，香港體育學院副主席、立法會議員鄭泳舜希望在日後的檢討計劃中，為精英運動員增加更多資源和資助，亦期望讓運動員在合理公平的制度下獲得上流機會。