港隊奧運首金 微笑劍后大皇宮加冕 江旻憓：不想沒打出香港精神就放棄

周日凌晨約4時，在一片漆黑及雨聲之中，香港遍地爆出歡呼聲！世界排名第一的香港「微笑劍后」江旻憓(Vivian)，於巴黎大皇宮舉行的女子重劍決賽，與擁主場之利的法國對手瑪瑙比頓(Auriane Mallo-Breton)爭金，於一度落後1比7的劣勢下，追至12平手，其後更於延長賽「決一劍」絕殺對手，為港隊取得今屆奧運第一金。從絕境反勝，Vivian賽後表示：「我只是不想輸得那麼肉酸，不想沒有打出香港精神就放棄。」 (圖：港協暨奧委會、新華社、美聯社)

巴黎大皇宮

由32強起連贏4場殺入決賽，繼而再力克法國劍手奪得金牌後，又喊又笑的Vivian表示：「三年前(八強出局)我說永遠不會再就落敗而哭，因為我想贏了才哭，所以現在我要全哭出來。我的團隊一直很支持我，我輸是因為自己做得不好，所以我很對不起大家，但是這次我終於沒有做得不好了。」她又稱：「到現在還是不太能相信(自己奪得金牌)，很多謝大家不睡覺及頂著時差看我比賽。我終於沒有輸了，我每次都輸，今次終於贏了。」 被問到由落後1比7的劣勢下反勝的心路歷程，Vivian表示：「我只是不想輸得那麼肉酸，不想沒有打出香港精神就放棄。我想起可以在這個漂亮的舞台、漂亮的大皇宮打比賽本來就是我的夢想之一，所以我一定要打出一場好的比賽給大家看。為了對得起我自己、劍擊、教練以及整個團隊對我的栽培，決不能打得那麼差。」

努力到極致時應該放鬆 在之前兩屆奧運分別於十六強及八強止步，Vivian其後談到心態上的轉變，是學會放鬆：「之前我很害怕結果，很怕輸。但其實我有努力到極致的時候，是應該放鬆的，因為我已經做了所有能做的事，身邊的人都盡了最大的努力幫助我去爭勝，我還有甚麼好緊張呢？」領取金牌後，平伏心情的Vivian被問到香港運動員代表甚麼，她稱：「金牌，還有運動精神，希望大家多點支持我們。」

克服兩次膝部韌帶斷裂 經常展現甜美笑容的江旻憓曾經歷嚴重傷患，當中於2017年及2019年，兩邊膝部的前十字韌帶先後斷裂。Vivian過往被問及傷勢時，只說句「膝蓋傻了」，但其羅馬尼亞籍教練Tavi指愛徒經歷過很大痛苦：「她一路走來都很辛苦，經歷過十字韌帶傷患而需要開刀，她不是每日，而是每分鐘都在經歷艱苦時刻，我實在為她感到非常自豪。」Tavi又稱，江旻憓贏得奧運金牌只是一個開始，他有信心Vivian下屆可再贏一次。

決賽過程驚險刺激 在決賽面對同是30歲及左手持劍的瑪瑙比頓，江旻憓首節處於被動，對手在主場觀眾熱烈打氣下接連得分，首節過後領先4比0。氣勢如虹的瑪瑙比頓在第二節乘勝追擊，一度把比數拉開至7比1，此時Vivian要求換劍，稍作停頓整理思緒後，逐漸找回比賽節奏，在第二節完結時追近至6比9。到了第三節，Vivian繼續把差距收窄，該節過後雙方打成12平手，須進行一分鐘延長賽定勝負。延長賽剩餘35秒時，Vivian發動攻勢刺中瑪瑙比頓，就此為香港代表隊取得歷來在奧運的第三面金牌。 行政長官李家超發文對江旻憓及她的教練致以衷心祝賀，並稱讚江旻憓在比賽中發揮超卓水準，盡展堅毅鬥志。