港隊女子冰球世錦賽歷史性奪金 領隊︰大會職員又自行下載 險再播錯國歌

香港女子冰球隊前日(9日)在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，於第三級別A組歷史性奪得金牌，兼取得升班資格。文化體育及旅遊局和港協發文祝賀；當中文體局長楊潤雄讚揚港隊表現優秀，突破過往成績，創造另一高峰。冰球隊領隊關婉儀其後表示，事情並非如想像般順利，因女子世錦賽第一場賽事核對時，發現大會有職員又自行下載國歌，所幸及時發現並修正免卻再播錯國歌。

世界女子冰球錦標賽正在羅馬尼亞舉行，港隊前日參與最後一場賽事以3比0擊敗愛沙尼亞，同組一直處於榜首的立陶宛則以1比2不敵烏克蘭，港隊最終5戰4勝1負、得13分，升至榜首，奪得金牌，並獲升班資格；於下屆將升至上第二級別B組作賽。烏克蘭5戰有12分，獲得亞軍。立陶宛有11分，取得季軍。

香港冰球男子隊於2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，分組賽擊敗伊朗，在賽後發生播錯國歌事件，事件持續發酵，其後特區政府支持港協暨奧委會啓動程序暫停冰協會員資格。冰協領隊關婉儀在女子隊奪金後接受傳媒訪問時稱：「多謝男女子U18所有球員、還有他們的家庭，這麼多年為香港冰球的付出。多講一句，我想跟政府說，我們知道國歌比一切重要，特首還有各位官員不用擔心，在頒獎禮前我會再檢查一次了。」

其後她再接受傳媒訪問時透露，事情並非如想像般順利，接收USB儲存裝置的大會職員，沒有把USB交給播放歌曲的職員，而播放歌曲的職員，又在網上自行下載。慶幸大會在播放國歌前，願意給冰協人員核對，否則第一場賽事會再出錯，「(屆時)唔知點同大家交代」。她補充指，球運動是「贏一場就播一場」，故每天一到場熱身就去檢查國歌，坦言直到整首國歌在頒獎禮播完「我先至鬆一口氣」。