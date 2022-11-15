港隊征南韓 亞洲七欖播錯國歌 疑職員錯誤下載 港警展調查 亞洲欖總向中央政府特區政府港欖道歉

早前「香港七欖」賽事為港人帶來久違的歡樂笑面，豈料相隔一周，港隊出戰南韓，卻引軒然大波！香港欖球代表隊前晚在仁川的亞洲七人欖球賽第二站決賽奪冠，惟大會在賽前播錯國歌，特區政府昨凌晨發稿抗議和表達強烈不滿，指斥「主辦機構將一首與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放。」亞洲欖球總會就事件向香港欖總、特區政府和中央政府致歉，稱是一名初級職員播放從網上下載的歌曲。特首李家超強調國歌是嚴肅的事，會去信亞洲欖總要求進一步調查；政務司長陳國基昨主動約見南韓駐港總領事表達強烈不滿及抗議，警方亦會展開調查。
亞洲七人欖球賽第二站香港對南韓決賽前晚在南韓仁川舉行，大會在賽前播放國歌時，錯誤播放2019年反修例「黑暴」浪潮期間的歌曲《願榮光》，並實時網上直播。港隊最終以19比12勝出，頒獎禮上播放「正確」的中國國歌《義勇軍進行曲》。
亞洲欖球總會昨發表聲明，就事件向香港欖總、特區政府，以及中央政府致歉，指事件緣於當地主辦方一名初級人員的人為錯誤，播放從網上下載的歌曲；又指當晚已在頒獎禮上以韓文和英文就事件公開道歉，並即時將錯播國歌的片段下架，再重新上載播放正確國歌的版本。
特首李家超表示，亞洲欖總雖已致歉，但國歌是嚴肅的事，港府會去信亞洲欖總要求進一步調查事件和責任並作交代；亦要求香港欖總展開調查和交報告。他又指，政務司長陳國基昨主動約見南韓駐港總領事表達強烈不滿及抗議，要求徹查事件；警方亦會調查有否違反《國歌條例》或其他法例。文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，會與港協暨奧委會及相關體育總會商討，未來若有同類事件發生時，本港運動員應如何處理。
確認港隊提交國歌錄音正確
港府昨凌晨已發聲明表示抗議和強烈不滿；並稱亞洲欖總確認港隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，港隊在球場上聽到播錯國歌時，已立即知會主辦機構。政府發言人指，中國國歌是國家的象徵，主辦機構有責任確保我方國歌得到應有的尊重。就港隊於月底參加杜拜的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事，港府稱已責成香港欖總，確保不會有同樣情況發生。
香港欖總對事件表示強烈不滿，且深切關注和遺憾，指已收到導致此事件發生的完整解釋，「雖然我們接受這是人為錯誤所致，但這個錯誤仍然是不可接受的」。港協暨奧委會則對大會安排出錯及初步解釋表示詫異及不能接受，已責成香港欖總深入調查及跟進，強調國歌是國家的象徵，奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式，香港運動員代表中國香港作賽，維護國歌尊嚴是應有之義。
湯家驊質疑非無心之失
身兼行會成員的資深大律師湯家驊質疑事件不是無心之失，必然屬具犯罪意圖的行為，涉事者或已干犯《刑事罪行條例》的煽惑罪、《港區國安法》的分裂國家罪或勾結外國勢力罪，或串謀違反《國歌條例》罪。他呼籲特區政府應嚴肅細查，包括透過外交部向南韓當局要求容許港方人員執法、調查和搜證。
民建聯和工聯會等政黨強烈譴責事件，其中民建聯立法會議員陳勇形容事件是不負責任和不可原諒的錯誤，質疑涉及人為、蓄意下載和準備該首歌，反問若在以色列國家隊進場時播錯納粹歌曲有甚麼後果，又稱若南韓隊進場時播錯日本、北韓國歌，對方反應或更強烈。工聯會立法會議員陸頌雄要求警方國安處調查，有否香港人或中國人涉勾結當地南韓人員播出涉事歌曲。立法會議員何君堯則矛頭直指港隊成員事發時「毫無反應」，形容他們「已徹底失敗，也失去了我們的信心」，聲言要「將香港欖球隊解散」。
- 行政長官李家超
「中國國歌只有一首，就係《義勇軍進行曲》……喺現場所播出嘅歌曲有政治目的，所以我哋要展開調查，睇下有無違反香港法律。」
- 民建聯議員陳勇
「如果你喺以色列國家隊出場時播納粹嘅歌，有咩後果？你喺南韓地頭播日本國歌，或者將北韓國歌代表成南韓嘅，有咩反應？我相信(反應)比我哋強烈得多。」
- 立法會議員何君堯
「他們(香港欖球隊員)已徹底失敗，也失去了我們的信心。此刻唯一辦法是，將香港欖球隊解散！」
- 立法會議員梁美芬
「港隊球員在聽到涉事歌曲時無作出任何反應，令國家感到冒犯，讓香港感到難堪，這涉及水平及態度問題。」