港隊第二金 李思穎成功衛冕全運單車公路賽

由粵港澳大灣區聯合主辦的2025年第十五屆全運會昨正式揭幕，作為主辦城市之一的香港，今屆派出了歷來最龐大代表團，合共602名運動員出戰28個競賽項目；其中香港單車隊「小女車神」李思穎(Ceci)，昨在公路賽成功衛冕，繼帆船項目貝俊龍後，為港隊勇奪今屆競賽項目第二金；至於近日熱爆啟德體藝館的男子手球港隊，將於今日繼續在主場與北京隊爭奪銅牌。

作為港隊爭取獎牌主力之一的單車隊，過去27年來已在全運會拿下10金4銀9銅佳績。昨日在珠海上演的女子公路賽，港隊代表李思穎衝線前在主車群突圍，以3小時19分54秒摘金，賽後跟順利完成賽事的5位隊友及教練團，相擁慶祝，場面感人。「小女車神」Ceci賽後表現激動，多次感激整個單車隊及隊友的全力協助，「最後情況好混亂，(心想)難道黑龍江(關思琦)真的要走到底？好好彩，隊友們好辛苦幫我追趕，那一刻我就想，我不可以輸，因為是整隊人的努力」。連續兩屆奪得女子公路賽金牌，李思穎不諱言更肯定自己這一年的努力沒有白費。

港隊單車隊總教練達海飛指，全隊港隊成員都很努力、發揮出色，為她們感到自豪，並期望李思穎不斷進步，明年能在名古屋舉行的亞運會踏上新台階。單車港隊之後將返港為本周四開賽的場地單車項目做準備，李思穎亦不忘呼籲港人在主場為單車隊打氣，而她今戰個人奪金將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」75萬港元。

文體旅局長羅淑佩祝賀李思穎衛冕金牌。她指，對於李思穎能為港取得金牌，感到十分興奮及激動；而李思穎繼上屆全運會奪金後再次為港爭光，足證香港運動員絕對有能力在高水平比賽項目中與各地強手一較高下。