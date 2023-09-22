港隊運動員啟程赴杭州亞運 姚錦成莫宛螢任持旗手

杭州亞運明日開幕，港隊運動員代表團昨開始陸續啟程前赴當地，並宣布將由男子欖球運動員姚錦成及女子武術運動員莫宛螢，代表港隊在開幕禮擔任持旗手。代表團團長霍啟剛對今屆成績十分有信心，希望港人繼續留意比賽和為運動員打氣。另外，外交部宣布國家主席習近平將出席杭州亞運開幕禮。

杭州第19屆亞運會明日起至下月8日舉行，共有40個體育大項、61個分項，今次港隊代表團約有940人，屬歷年之冠，包括660名運動員。昨早有約160名運動員到機場，包括游泳、劍擊、拳擊和欖球等，其後會再有隊員分批出發。

代表團昨亦宣布由姚錦成和莫宛螢擔任持旗手，今屆為最後一次參與的姚錦成指，擔任持旗手是一項榮譽，並會將壓力化為動力，又說狀態上已經準備充足，希望可為欖球隊衛冕金牌。在上屆亞運奪銀牌的莫宛螢就稱，對能任持旗手感到光榮，相信這個身份可給予自己更大力量，在賽場上表現自己及享受舞台，亦同樣會以衝擊獎牌為目標，又希望用平常心去面對賽事，盡量享受觀眾的掌聲及整個賽事環境。

習近平將出席開幕禮

另外，早前手腕受傷的東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，趕及在亞運前傷癒愈，他表示已準備好作賽，目標會以獎牌為主，希望盡力衝金，但也不希望給自己太大壓力。霍啟剛到場送行運動員時稱，對港隊今屆成績十分有信心，又形容杭州是港隊「半個主場」，呼籲市民繼續留意比賽資訊，為香港運動員打氣。

杭州亞運開幕禮明晚8時，在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心主體育場舉行，習近平將會出席，並為來華出席的外國領導人舉行歡迎宴會及雙邊活動。