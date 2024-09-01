港隊運動員現身迪士尼 出席祝捷儀式巡遊

巴黎奧運中國香港代表團今日(1日)出席香港迪士尼舉辦的慶祝巡遊，羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文；三度代表香港參加奧運的資深體操運動員石偉雄等一眾運動員及其團隊，參與歡樂盛大的祝捷儀式及慶祝巡遊，更聯同米奇與好友一起投入充滿活力的街頭慶典，接受數以千計的賓客夾道歡呼及祝賀。代表團其後到訪位於迷離莊園的大冒險家餐廳品嚐豐盛的佳餚美食，並與最喜愛的迪士尼朋友見面，度過奇妙的一天。
香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，這次的凱旋慶典是對運動員及其團隊卓越成就的肯定，他們展現了堅毅不屈的香港精神；他又指，迪士尼樂園一直是大家慶祝人生重要里程碑的首選之地；希望運動員們的經歷能夠啟發年輕一代，以同 樣的熱情追尋夢想。
感謝舉行慶典
文化體育及旅遊局體育專員黃德森在慶典主禮時表示，中國香港代表團再次創造了歷史佳績，實在令人振奮！運動員堅定的決心、不屈的精神及過人的毅力，值得每一個人學習。他很感謝香港迪士尼特別舉行這個慶典，與市民和旅客一起為香港運動員的成就喝采。
羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文均有出席活動，與親友一 起放鬆。謝影雪指，能夠在奧運後，與家人一起在香港迪士尼好好放鬆，會是一個難忘的回憶。她又提到，羽毛球在她的生活中佔了重要的一席位，很開心能有這個機會與大家分享其對這項運動的熱愛！
以熱血故事及持續社區外展
慶祝活動結束後，港隊賽艇運動員趙顯臻和劍擊運動員何瑋桁與一班來自香港基督教服務處及香港小童群益會，完成了「迪士尼明星運動學堂」的本地及少數族裔學生交流互動。兩位運動員分享了他們克服挑戰並成為運動員的心路歷程，希望以此激勵年輕一代追求體育夢想。