港隊運動員現身迪士尼 出席祝捷儀式巡遊

巴黎奧運中國香港代表團今日(1日)出席香港迪士尼舉辦的慶祝巡遊，羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文；三度代表香港參加奧運的資深體操運動員石偉雄等一眾運動員及其團隊，參與歡樂盛大的祝捷儀式及慶祝巡遊，更聯同米奇與好友一起投入充滿活力的街頭慶典，接受數以千計的賓客夾道歡呼及祝賀。代表團其後到訪位於迷離莊園的大冒險家餐廳品嚐豐盛的佳餚美食，並與最喜愛的迪士尼朋友見面，度過奇妙的一天。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，這次的凱旋慶典是對運動員及其團隊卓越成就的肯定，他們展現了堅毅不屈的香港精神；他又指，迪士尼樂園一直是大家慶祝人生重要里程碑的首選之地；希望運動員們的經歷能夠啟發年輕一代，以同 樣的熱情追尋夢想。