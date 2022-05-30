港首個「牛奶銀行」計劃展開　營養乳製品惠4000基層家庭

擁有150年乳製品行業經驗的菲仕蘭，自2013年起將 「世界牛奶日」帶到香港後，積極實踐宣揚健康生活，提倡攝取足夠奶類及維持足夠運動量的重要性。今年「香港世界牛奶日」宣布與樂餉社攜手合作，推行全港首個專為關注基層人士的奶類食品需求而設的「牛奶銀行」計劃，計劃將支援及配合樂餉社的「食物銀行」計劃，定期提供營養豐富的乳製品，期望向不同年齡層的弱勢社群宣揚攝取足夠奶類的重要性。「香港世界牛奶日」預計今次計劃將於今年內提供超過48噸可供食用的乳製品，惠及4,000個基層家庭。

菲仕蘭(香港)有限公司財務總監Kai de Klerk指，「牛奶銀行」計劃為菲仕蘭可持續發展計劃Nourishing a Better Planet的一部份，旨在為社會各階層帶來更好的營養，菲仕蘭深信不同年齡及階層人士都應該享用既健康又有營養的乳製品，同時希望透過「牛奶銀行」的成立，可為有需要人士提供奶類營養，滋養他們的健康生活。

樂餉社項目總監梁建輝先生就稱，很高興與「香港世界牛奶日」合作推行「牛奶銀行」計劃，指菲仕蘭的支持有助樂餉社向基層市民推廣健康飲食及營養教育。

另 舉辦「 150 跳繩挑戰任務」

此外，適逢菲仕蘭慶祝乳業合作社「由一根草至一杯奶」營運150週年，今年「香港世界牛奶日」更夥拍香港花式跳繩會舉辦「150跳繩挑戰任務」，實行「你跳繩 我捐贈」，鼓勵市民為籌募「牛奶銀行」第一批捐贈品出一分力。活動將於6月中旬舉行，家長及小朋友可透過「香港世界牛奶日 World Milk Day HK」官方Facebook專頁，觀看由香港花式跳繩會教練示範的簡單花式跳繩技巧的教學短片，挑戰慈善跳繩任務，將有機會贏取豐富獎品。