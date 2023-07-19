港首辦「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮　本地薑COA破紀錄三連冠

香港首辦「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮，有逾800名來自亞洲17個城市的調酒師與業界人士出席。(旅發局提供)

2023「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮昨日(18日)在香港首次舉辦，有逾800名來自亞洲17個城市的調酒師與業界人士出席。今屆榜首酒吧繼續由香港的酒吧COA奪得，亦是該酒吧連續5年上榜，更破紀錄連續第3年奪冠。

COA 創辦人： 3連 冠感覺超乎現實

COA創辦人Jay Khan表示，能連續3年稱冠感覺超乎現實，今年能在香港領獎更具意義，感到無比自豪，真高興能代表香港奪獎，亦認為獎項對其團隊是極之重要的肯定。

旅發局總幹事程鼎一致辭時恭賀COA為港爭光，並相信今次盛事能向區內最具影響力的業界領軍人物，展現香港豐富的美酒佳餚體驗，期望未來有更多世界級的餐飲界盛事在香港舉行。

除榜首的COA 外，另有7間本地酒吧入圍「亞洲50最佳酒吧」，其中Argo及Darkside打入亞洲最佳酒吧十大，此外上榜還包括The Aubrey、Penicillin、Quinary及The Old Man等老店，以及首次上榜的Mostly Harmless。

「亞洲50最佳酒吧」內容總監Mark Sansom稱，能在香港舉辦頒獎禮非常高興，感謝旅發局鼎力相助協辦活動，又指出今年的獲獎酒吧均洋溢著無比才華與創意，足證亞洲的酒吧一直勇於挑戰極限。