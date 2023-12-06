熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-06 04:30:18
日報

港15歲學生閱讀能力PISA跌出十大 科學排名升兩級至第7位

分享：
PISA2022 學生能力國際評估

PISA最新評估發現，香港學生在科學、數學和閱讀理解等能力，高於國際平均水平。(資料圖片)

學生能力國際評估計劃(PISA)2022的香港研究發現，與2018年相比，本港15歲學生閱讀成績跌出十大，更由第4位急降至第11位，數學維持第4位，科學上升兩位至第7位。教育局發言人說，結果顯示，香港學生的數學、科學和閱讀能力表現穩定，整體成績持續高於國際平均水平。中大指，疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時間或有所減少。

研究結果發現，香港學生科學成績由2018年517分，升至2022年520分，排名亦升兩位至第7位，遠高於國際平均水平的485分；數學能力排名保持在第四位，得分540分，高於國際平均水平的472分，但較18年551分低。學生閱讀成績則由524分下降到500分，排名降至第11位，而國際平均水平為476分。

中大指，2022年廣泛的國家及經濟體系的表現出現下滑。與2018年比較，有41個國家及經濟體系在數學成績方面下降，35個國家及經濟體系則在閱讀成績方面下降。但大多數國家及經濟體系的科學成績保持相對穩定。

教育局則指，過往數年，教育局持續優化科學課程實施，鞏固學生科學知識基礎及強化科學探究技能，加強科學素養。此外，教育局大力推動STEAM(科學、科技、工程、藝術及數學)教育，加強學生綜合和應用數理科技等範疇的知識和技能，提升學生解難能力和培養創意思維。教育局會繼續增潤相關學習，例如將創新科技學習融入課堂。

Ad Block
PISA2022 學生能力國際評估

PISA學生能力排名

推動學生「從閱讀中學習」

至於母語閱讀能力香港學生排名大跌，局方指，疫情踏入第三年，暫停面授課堂和減少校園生活對閱讀氛圍有所影響。教育局會與研究團隊作深入分析，對症下藥，針對該年齡群組的學生在疫情復常後的閱讀興趣和能力，加大力度並以多元化策略支援學校，推動學生「從閱讀中學習」，包括為學校提供經常津貼以推廣閱讀、提倡「跨課程閱讀」，以及持續為教師提供相關專業發展課程、培訓和學與教資源；亦將繼續匯聚政府部門、大學和文教機構的力量，舉辦各類型閱讀和文化活動，進一步提升學生的閱讀素養，培養閱讀文化。 

Ad Block

PISA由經濟合作與發展組織(OECD)策劃，旨在評估15歲學生的數學、科學和母語閱讀能力。PISA每3年進行一次，受新冠疫情影響，第八屆PISA延至2022年舉行，共有81個國家或經濟體系參與。教育局委託中文大學籌辦的香港區測試於去年5至7月評估了5,907名來自163所中學的15歲學生。新加坡在數學、科學和母語閱讀能力均排第一，數學和科學分數均上升，數學由569分升至575分，科學則由551升至561，母語閱讀能力雖排第一，但分數由549分降至543分。就PISA學生閱讀能力首十位排名，除日本、韓國和中華台北分數上升外，其餘均下降，當中日本升幅顯示，由18年的504分升至2022年516分，與愛爾蘭並列第二位。中華台北同升12分至515分，亦由18年的17位升至今年第五位。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受