港15歲學生閱讀能力PISA跌出十大 科學排名升兩級至第7位

學生能力國際評估計劃(PISA)2022的香港研究發現，與2018年相比，本港15歲學生閱讀成績跌出十大，更由第4位急降至第11位，數學維持第4位，科學上升兩位至第7位。教育局發言人說，結果顯示，香港學生的數學、科學和閱讀能力表現穩定，整體成績持續高於國際平均水平。中大指，疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時間或有所減少。 研究結果發現，香港學生科學成績由2018年517分，升至2022年520分，排名亦升兩位至第7位，遠高於國際平均水平的485分；數學能力排名保持在第四位，得分540分，高於國際平均水平的472分，但較18年551分低。學生閱讀成績則由524分下降到500分，排名降至第11位，而國際平均水平為476分。

中大指，2022年廣泛的國家及經濟體系的表現出現下滑。與2018年比較，有41個國家及經濟體系在數學成績方面下降，35個國家及經濟體系則在閱讀成績方面下降。但大多數國家及經濟體系的科學成績保持相對穩定。 教育局則指，過往數年，教育局持續優化科學課程實施，鞏固學生科學知識基礎及強化科學探究技能，加強科學素養。此外，教育局大力推動STEAM(科學、科技、工程、藝術及數學)教育，加強學生綜合和應用數理科技等範疇的知識和技能，提升學生解難能力和培養創意思維。教育局會繼續增潤相關學習，例如將創新科技學習融入課堂。

PISA學生能力排名

推動學生「從閱讀中學習」 至於母語閱讀能力香港學生排名大跌，局方指，疫情踏入第三年，暫停面授課堂和減少校園生活對閱讀氛圍有所影響。教育局會與研究團隊作深入分析，對症下藥，針對該年齡群組的學生在疫情復常後的閱讀興趣和能力，加大力度並以多元化策略支援學校，推動學生「從閱讀中學習」，包括為學校提供經常津貼以推廣閱讀、提倡「跨課程閱讀」，以及持續為教師提供相關專業發展課程、培訓和學與教資源；亦將繼續匯聚政府部門、大學和文教機構的力量，舉辦各類型閱讀和文化活動，進一步提升學生的閱讀素養，培養閱讀文化。