港P再加1/4厘 按息明年撲4厘

「息魔」終收斂！美國聯儲局一如預期減慢加息步伐至0.5厘，聯邦基金利率上調至介乎4.25厘至4.5厘見約15年高，自今年3月以來連續7次加息共4.25厘，本港多間主要銀行昨隨即調高最優惠利率(P)0.25厘，至介乎5.625厘及5.875厘，港銀今年累計三次加息共0.625厘，市民按揭供款負擔逐步趨升，分析料P明年料加至6厘水平，而按揭利息則見4厘。

滙恒中銀加息至5.625厘

滙豐銀行及恒生銀行(011)P由5.375厘，上調至5.625厘。5,000元至15萬元及以上活期存款年息增至0.625厘，今日生效。中銀香港(2388)P加至5.625厘，而5,000元及以上存款年息加至0.625厘，渣打銀行及東亞銀行(023)P增至5.875厘，下周一(12月19日)生效。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，雖然美國本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍不穩定，預期利率正常化將繼續。她又指，該行決定加P前，已充分考慮宏觀經濟環境、同業拆息走勢，及對本港經濟的影響。將續密切留意外圍環境變化，明年適時調整利率，大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。恒生行政總裁施穎茵亦指，是次加息已綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、拆息水平及香港銀行體系結餘。

金管局：未見影響銀行壞帳

金管局總裁余偉文指，息口上升定會影響樓市，但樓市亦受其他因素影響，如整體經濟、房屋及土地供求、失業率等，而一些高成數按揭，在加息及樓價下跌一定下會構成影響，但部分風險會轉嫁按揭保險，而非銀行體系。加上買家是自住，要經過嚴謹的壓力測試，因此還款能力都強，暫時見不到對銀行壞帳有大影響，按揭壞帳只有0.04%。

中原料加息尾聲 星展估P見6厘

在加息大環境下，市民供樓負擔亦告上升。中原按揭董事總經理王美鳳表示，1個月銀行同業拆息昨高於4.84厘，已明顯高於市場的按息，大行新造二手物業P按息由3.225厘加至3.475厘，以30年期及每100萬元貸款額計，每月按揭供款增138元或3.2%，累計今年三次加息後，每月供款增加約341元或8.2%。她料美息明年加幅續放緩或見頂，港加息周期亦步入尾聲，按息明年逐步升至4厘。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡對傳媒指，明年2月及3月料分別再加0.25厘及0.125厘，P最終見6厘。