湯家驊指財赤難處理源於沒民選政府　不足一日稱「對引起誤解致歉」

他在專訪表示，民選政府本已獲得大多市民支持，「你選出來的，你就要捱苦」，惟當市民面對不是一個民選政府，就會覺得「你不是我選出來的，我為甚麼要捱苦？這便成了問題」；非民選政府需不斷推出福利，回應民間訴求。同日他也在社交平台Facebook刊登這篇專訪，稱「民主不是毒藥、更不是反制度的力量。民主制衡、社會多元才是發揮兩制的真正表現。議會若不能制衡政府，發揮多元作用，實名存實亡。」。

看不到有民主派人士可贏得北京信任

湯家驊又承認現看不到有民主派人士可贏得北京信任，但認為香港仍有空間讓有民主理念的人存在，「你不要觸動這幾條紅線就沒有問題」。他認為本港要出現新民主派政黨不困難，但有待找到好的領袖，以培育「忠誠民主派」。

然而不足一天，他又在Facebook發文，稱「專訪似乎引起一些誤解」，令部分讀者誤解原意，為此致歉。他指專訪是個多小時對談後的記者節錄，自己並非指「民主制度下的政府一定沒有財赤，也不是說沒有民主制度的政府，便一定沒有合法性或民意支持」，他強調這些只是假設例子，以表達在不同制度下政府回應市民訴求可能會有分別；並澄清政改部分是另一單獨話題，與財赤問題並無直接關聯，將兩個議題串聯「實非我的意思」。

