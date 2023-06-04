湯家驊：反共仇共心態倘不變　民主制度不會有發展

港府在2019年反修例事件後，推出一系列針對措施，包括現正進行的區議會改革方案，坊間經常有意見認為是民主倒退。行政會議成員湯家驊形容，本港民主發展正「由0開始」，若不改變反共、恐共和仇共心態，本港民主制度將不會有發展。
促港府不應矯枉過正
湯家驊今日(4日)在一個電台節目指，於2019年反修例事件後本港出現一股愛國潮，很多人認為要加強認識國家和強調愛國意識，他對此同意亦不反對，惟指出不能忽略一國兩制的特色，稱國家需要一國兩制的香港，包括繼續「講英文」、實行普通法、有自由開放和多元的社會等。他續稱，這些一國兩制下香港的特色與愛國沒有衝突，舉例稱公共圖書館將部分書籍下架一事，建議政府不應矯枉過正。
批狄志遠跑馬拉松拒到內地交流
民主思路上月到北京獲港澳辦主任夏寶龍接見，身兼民主思路召集人的湯家驊形容中央和本港社會，已回復2019年前願意溝通和互相理解的時期。他續說，民主派2015年因有不同意見而與民主普選「擦身而過」，至2019年反修例事件後民主發展更退後20年，「現時要由0開始。」
另外，湯家驊稱香港在《基本法》下爭取發展民主是唯一方法，若令中央有戒心便難以有條件發展民主，過去民主派著重向中央施壓、認為與中央討論民主制度是「賣國」等，只會增加中央的不信任。他又特別點名立法會唯一非建制派議員、新思維狄志遠，4月寧願到外國參加馬拉松，也不願參與立法會大灣區訪問團到內地交流，反映非建制派未回復爭取民主的決心。