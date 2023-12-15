湯家驊：娛樂串流平台月費約70元　如斥資10倍訂閱通緝人士頻道辯解力低

警方國安處日前拘捕4人，涉違反《港區國安法》的以金錢資助他人實施分裂國家罪，付費資助2名通緝人士羅冠聰及許智峯的網上訂閲平台，金額介乎1萬至12萬元不等，資助對方實施危害國家安全活動。資深大律師兼行政會議成員湯家驊在電台節目指，訂閱2人頻道的人士是否屬犯罪，要視乎意圖是否支持2人干犯國安法，要由法庭按常理推論犯罪意圖。

金額愈多辯解說服力愈小

湯家驊認為若果訂閱頻道涉及的金額相對少，向法庭辯解時可能較有說服力，「畀幾蚊都可能講得去」。湯家驊舉例香港一般娛樂串流平台，例如Netflix和Disney+月費約70元，但如果以每月數百元訂閱涉案人士的頻道，也從不同渠道包括所觀看的片段，知道該人在外國干犯了港區國安法，從常理推論至少要有懷疑，用那麼多錢去支持訂閲這個頻道，其實是支持該人繼續犯罪，有相當大的嫌疑，辯解稱並非支持2人干犯國安法的說服力愈小。