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2023-12-15 10:50:46

湯家驊：娛樂串流平台月費約70元　如斥資10倍訂閱通緝人士頻道辯解力低

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4人涉資助許智峯羅冠聰被捕　湯家驊：涉金額愈多如每月數百元辯解說服力愈小

4人涉資助許智峯羅冠聰被捕　湯家驊：涉金額愈多如每月數百元辯解說服力愈小

警方國安處日前拘捕4人，涉違反《港區國安法》的以金錢資助他人實施分裂國家罪，付費資助2名通緝人士羅冠聰及許智峯的網上訂閲平台，金額介乎1萬至12萬元不等，資助對方實施危害國家安全活動。資深大律師兼行政會議成員湯家驊在電台節目指，訂閱2人頻道的人士是否屬犯罪，要視乎意圖是否支持2人干犯國安法，要由法庭按常理推論犯罪意圖。

金額愈多辯解說服力愈小

湯家驊認為若果訂閱頻道涉及的金額相對少，向法庭辯解時可能較有說服力，「畀幾蚊都可能講得去」。湯家驊舉例香港一般娛樂串流平台，例如Netflix和Disney+月費約70元，但如果以每月數百元訂閱涉案人士的頻道，也從不同渠道包括所觀看的片段，知道該人在外國干犯了港區國安法，從常理推論至少要有懷疑，用那麼多錢去支持訂閲這個頻道，其實是支持該人繼續犯罪，有相當大的嫌疑，辯解稱並非支持2人干犯國安法的說服力愈小。

至於警方會否拘捕更多付費會員，湯家驊指不相信警方以拘捕多少人為目標，他指如果行動有阻嚇作用，相信警方會接受效果。但若有關人士變本加厲，「捉一個，聽日加碼畀多啲錢」，相信警方就要繼續執法。湯家驊勸籲市民停止訂閱有關頻道，以免自招嫌疑。 他又指在逃人士「如果有正氣、頂天立地，一人做事一人當」，不應令仍在香港的人惹上嫌疑，不知不覺下墮入法網，應該關閉相關頻道。

警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝) 警務處國家安全處（國安處）在灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席，再通緝多5名已離港潛逃人士，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、蔡明達、霍嘉誌，每人懸紅100萬元。(鍾式明攝)
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