湯家驊：民主派誤以為能令北京屈服令民主運動全面敗退

行政會議成員湯家驊在一個電台節目中表示，回歸25年，民主運動全面敗退，因傳統民主派無法擺脫殖民時期的意識形態，以為製造壓力可令北京屈服，他說，2019年反修例事件是分水嶺，中央無法接受民主派勾結外國勢力的行徑，他又指，現時亦看不到有適當的民主派領袖，願意在接受一國兩制的基礎上向中央展示政改意願。

湯家驊認為，本港民主運動全面敗退，主要原因是傳統民主派無法擺脫殖民地時期的意識形態，誤以為製造壓力能令北京屈服，是最大的政治錯判。他指以往作為民主派一員時，難免會受同事及戰友影響自身研判形勢，形容退出後觀感較以往廣闊。他指，2012年政改後，民主派開始心急，繼而籌劃佔中，企圖進一步製造壓力，最終遭到激進派騎劫，當時在議會內的民主派都沒有影響力，進退兩難，如同挖坑自己跳進去；2019年反修例事件是分水嶺，中央無法接受民主派勾結外國勢力的行徑。