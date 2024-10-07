湯家驊：Coldplay政治立場鮮明 港府要有足夠「心理準備」

著名英國樂隊Coldplay明年4月來港，在新落成能容納5萬人的啟德體育園主場館開騷3場，票價由399元至6599元，優先訂購今早（10月7日）開始發售。民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊表示，Coldplay政治立場鮮明，亦曾多次涉及國際政治事件，港府要有足夠心理準備，確保避免如美斯事件般再一次挑起港人激動情緒。
民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊上周五(4日)於《明報》專欄撰文，指有人質疑香港回歸後廿多年，還有沒有這麼多人願意付出高價購票欣賞一隊英國樂隊表演。他指殖民地時代長大的這一輩，在粵語流行曲崛起之前深受歐西流行曲影響，特別是上世紀六七十年代的花卉運動所倡議的和平、自由、平等價值觀，深入當時年輕人的心，以至影響日後的整體人生觀。這種無形影響力實在不容忽視。
湯家驊表示，Coldplay是一隊政治立場鮮明的樂隊，亦曾多次涉及國際政治事件；他們特別倡議平權運動，也正因為這立場曾經一度險被馬來西亞政府禁止演出。他促特區政府對此要有足夠心理準備，確保避免如美斯事件般再一次挑起港人激動情緒。
對港國際形象打下強心針 港府需辦好演唱不容有失
湯家驊強調儘管如此，Coldplay在港演出亦是對香港國際形象打下強心針，因他們代表的是開放、包容和平等的思想，亦正是香港應該具備的核心價值。港府要保留有別於內地城市的獨特之處，把這場演唱會辦好，將會是外界毋庸反駁的實證，「香港是中國城市，但香港不是一般的中國城市；這才是我們要說服西方的核心問題」。他再次強調演出實在不容有失，希望特區政府能以此心態處理。