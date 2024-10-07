湯家驊：Coldplay政治立場鮮明 港府要有足夠「心理準備」

著名英國樂隊Coldplay明年4月來港，在新落成能容納5萬人的啟德體育園主場館開騷3場，票價由399元至6599元，優先訂購今早（10月7日）開始發售。民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊表示，Coldplay政治立場鮮明，亦曾多次涉及國際政治事件，港府要有足夠心理準備，確保避免如美斯事件般再一次挑起港人激動情緒。

民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊上周五(4日)於《明報》專欄撰文，指有人質疑香港回歸後廿多年，還有沒有這麼多人願意付出高價購票欣賞一隊英國樂隊表演。他指殖民地時代長大的這一輩，在粵語流行曲崛起之前深受歐西流行曲影響，特別是上世紀六七十年代的花卉運動所倡議的和平、自由、平等價值觀，深入當時年輕人的心，以至影響日後的整體人生觀。這種無形影響力實在不容忽視。