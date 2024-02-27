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2024-02-27 11:01:40

溫哥華消防遊東南亞染食肉菌 在港急截肢保命 超額眾籌54萬

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溫哥華華裔消防員遊東南亞染食肉菌 在港截肢保命

溫哥華華裔消防員遊東南亞染食肉菌 在港截肢保命

加拿大一名華裔消防員一家四口在東南亞旅遊期間，疑於新加坡感染食肉菌出現壞死性筋膜炎，來香港後病情惡化，須切除右小腿保命，目前仍然留院。由於他不是香港居民，須付全額醫療費用，加上收入受打擊，夫妻友人在網上發起眾籌醫藥費，目標5萬加拿大元（29萬港元），目前已籌得9.3萬加元（約54萬港元），有673人捐款。

Marie Hui指丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」。Marie Hui IG圖片 Marie Hui指丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」。Marie Hui IG圖片 Christopher Won在本港醫院收到溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）送上的鮮花。Marie Hui IG圖片 夫妻友人在網上發起眾籌 Christopher Won仍留醫，一家四口留在香港等待回家。Marie Hui IG圖片 Marie Hui指丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」。Marie Hui IG圖片 Christopher Won仍留醫，一家四口留在香港等待回家。Marie Hui IG圖片 Marie Hui指丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」。Marie Hui IG圖片 Christopher Won仍留醫，一家四口留在香港等待回家。Marie Hui IG圖片

妻：他差點未能活着走出手術室

當地傳媒報道，溫哥華消防局助理消防長Christopher Won與妻子及一對子女到東南亞旅遊，其妻子Marie Hui在社交平台表示，相信丈夫是在新加坡感染食肉惡菌，但不清楚從何途徑感染，轉抵香港後病情更出現惡化，須切除右小腿保命，從Christopher所穿的病人服款式可見，他正身處公立醫院。

疑新加坡感染 未清楚中招途徑

Marie形容丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」，目前仍在香港醫院留醫。她表示希望盡快回家，但醫生指一切都取決於康復情況，暫未知何時可以返回加拿大。Marie感謝溫哥華市長沈觀健送上的鮮花、心意卡及祝福，沈也捐助2,000加元（約1.15萬港元）。

仍身處公立醫院 溫哥華市長送鮮花心意卡

由於醫療費用不菲，Christopher兩夫妻的朋友在眾籌網站「GoFundMe」發起籌款，指兩人雖有購買旅遊保險，但難以支付巨額醫療開支，當中包括購買義肢及無法工作期間的收入損失，目標5萬加拿大元（29萬港元），目前已籌得9.3萬加元（約54萬港元），有673人捐款。

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拆解壞死性筋膜炎

衞生防護中心資料顯示，壞死性筋膜炎（通常稱為「食肉菌感染」）可由多於一種細菌引致，其中甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。食肉菌感染是一種軟組織及筋膜的嚴重細菌感染，感染沿著筋膜的平面擴散，並破壞組織，可能會導致肢體損失。嚴重的個案可致命。

患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛，受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫，而這些症狀會快速擴散。患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。疼痛的程度可能比可見的皮膚變化嚴重。患者亦可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。引致壞死性筋膜炎的細菌通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、穿刺傷口或手術傷口進入身體。壞死性筋膜炎很少在人與人之間傳播。

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