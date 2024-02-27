溫哥華消防遊東南亞染食肉菌 在港急截肢保命 超額眾籌54萬

溫哥華華裔消防員遊東南亞染食肉菌 在港截肢保命

加拿大一名華裔消防員一家四口在東南亞旅遊期間，疑於新加坡感染食肉菌出現壞死性筋膜炎，來香港後病情惡化，須切除右小腿保命，目前仍然留院。由於他不是香港居民，須付全額醫療費用，加上收入受打擊，夫妻友人在網上發起眾籌醫藥費，目標5萬加拿大元（29萬港元），目前已籌得9.3萬加元（約54萬港元），有673人捐款。

妻：他差點未能活着走出手術室 當地傳媒報道，溫哥華消防局助理消防長Christopher Won與妻子及一對子女到東南亞旅遊，其妻子Marie Hui在社交平台表示，相信丈夫是在新加坡感染食肉惡菌，但不清楚從何途徑感染，轉抵香港後病情更出現惡化，須切除右小腿保命，從Christopher所穿的病人服款式可見，他正身處公立醫院。

疑新加坡感染 未清楚中招途徑 Marie形容丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」，目前仍在香港醫院留醫。她表示希望盡快回家，但醫生指一切都取決於康復情況，暫未知何時可以返回加拿大。Marie感謝溫哥華市長沈觀健送上的鮮花、心意卡及祝福，沈也捐助2,000加元（約1.15萬港元）。 仍身處公立醫院 溫哥華市長送鮮花心意卡 由於醫療費用不菲，Christopher兩夫妻的朋友在眾籌網站「GoFundMe」發起籌款，指兩人雖有購買旅遊保險，但難以支付巨額醫療開支，當中包括購買義肢及無法工作期間的收入損失，目標5萬加拿大元（29萬港元），目前已籌得9.3萬加元（約54萬港元），有673人捐款。