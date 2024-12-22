溫恩京：香港低空經濟起步落後 農業可應用無人機

政府正銳意發展低空經濟，並將舉行試飛項目，累積經驗及數據。零碳農業董事兼教育及農業顧問溫恩京表示，香港在低空經濟雖然起步慢，但未來10年低空經濟會有快速增長，故香港可急起直追，在經濟寒冬下發展新產業；而香港有大學推出低空經濟碩士課程，認為是好的方向。
溫恩京今早(22日)出席電台節目時指，內地低空經濟起步已20年，去年經濟效益達5,000億元人民幣，預計到2030年將增至2萬億元，相比下香港較落後；另外，每個地方的低空經濟空域定義皆不同，部分定在離地3000米以下，有些1000米以下，香港暫時定在300米以下，但香港地方密集、較多規限，故早期無正面考慮發展。
農業應用無人機
溫恩京又稱，無人機技術能夠用於農業，如大規模農地和高山低谷，若單靠農夫工作，效益較低，若採用無人機，能去到較難到達的地方，例如可偵測土地情況，以調校施肥及農藥份量，及收成前再施肥等。
他表示，在內地操作無人機前，需要先經過約25日的培訓及考試。他指香港發展低空經濟需要培訓人手，比例上要1名操作員對4架無人機，建議香港引進內地培訓課程，並在內地考場考試。
另外，當局在新一份施政報告提出發展低空經濟，擬成立「發展低空經濟工作組」，將重點制訂發展策略和跨部門行動；亦會修訂相關法規，放寬「超視距飛行」及無人機重量、載貨限制，發展空中遊覽。