溫恩京：香港低空經濟起步落後 農業可應用無人機

政府正銳意發展低空經濟，並將舉行試飛項目，累積經驗及數據。零碳農業董事兼教育及農業顧問溫恩京表示，香港在低空經濟雖然起步慢，但未來10年低空經濟會有快速增長，故香港可急起直追，在經濟寒冬下發展新產業；而香港有大學推出低空經濟碩士課程，認為是好的方向。

溫恩京今早(22日)出席電台節目時指，內地低空經濟起步已20年，去年經濟效益達5,000億元人民幣，預計到2030年將增至2萬億元，相比下香港較落後；另外，每個地方的低空經濟空域定義皆不同，部分定在離地3000米以下，有些1000米以下，香港暫時定在300米以下，但香港地方密集、較多規限，故早期無正面考慮發展。