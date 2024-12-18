滑板機構聲稱可安排運動員出戰奧運　1年內向家長索取六位數金額

滑板運動興起，甚至成為奧運項目。不過，本港有滑板機構聲稱可安排運動員出戰亞運及奧運，誘使未成年運動員簽了長達5年的合約，並在1年間向其家長收取高達六位數的金額。
體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日陪同事主及其家長召開記者會。家長蘇先生表示其女兒一直熱愛滑板運動，在2021年，當時15歲的女兒在滑板場遭遇自稱滑板機構的會長接觸，「讚到個女天上有、地下無」，不但表示可安排進行訪問，更有贊助，及可安排出戰亞運和奧運。由於機構名稱與一般體育總會名稱十分類似，蘇先生誤以為是屬會，無起疑心。
期間，蘇先生指機構沒有提供恆常訓練。負責人在後期「變本加厲」，在1年內以不同理由向他索取六位數金額，包括支付教練費、集訓費用等。負責人要求家長以現金支付費用，或轉帳至其個人戶口，蘇先生指從沒有得到任何收據，列明費用的用途。蘇先生後期發現機構聲稱協助報名的賽事及訓練營，其實可自行報名，根本不用經由機構負責。另外，還有不少活動安排最終貨不對辦，甚至不了了之。
家長愧疚「害咗自己個女」
在尋求解約的過程中，機構一度要求事主不得接觸滑板運動1年，或賠償30萬元違約費，導致事主曾一度不敢接觸滑板運動。最終機構願意無條件解約，在經家人鼓勵後，事主重新接觸該運動，不過想法不再是向運動員方向發展，而是「純粹玩下」。蘇先生及太太十分自責，怪責當時聽到機構可以安排愛女參與國際賽事便沖昏頭腦，沒有深入了解機構的背景，因合約糾紛束縛女兒的運動員發展，「害咗自己個女」。
霍啟剛指此類事件一宗都嫌多，他形容事主一家由最初充滿期望，「未來一片光明嘅開心」，至後來的困擾。對於涉事機構的名稱有「總會」二字，霍啟剛指香港是自由社會，並有開放的營商環境，任何人都可成立公司推動體育發展。他強調對此是無任歡迎，樂見體育界百花齊放。不過，他提醒國際體育總會或亞洲體育總會，一般只會在每個國家或地區認可一個總會，由該總會負責運動員選拔，派員參加國際比賽。至於應否追究機構的責任，霍啟剛強調原意並非指責，是希望作警惕作用。
《am730》已向涉事滑板機構查詢。