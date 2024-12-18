滑板機構聲稱可安排運動員出戰奧運　1年內向家長索取六位數金額

滑板運動興起，甚至成為奧運項目。不過，本港有滑板機構聲稱可安排運動員出戰亞運及奧運，誘使未成年運動員簽了長達5年的合約，並在1年間向其家長收取高達六位數的金額。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日陪同事主及其家長召開記者會。家長蘇先生表示其女兒一直熱愛滑板運動，在2021年，當時15歲的女兒在滑板場遭遇自稱滑板機構的會長接觸，「讚到個女天上有、地下無」，不但表示可安排進行訪問，更有贊助，及可安排出戰亞運和奧運。由於機構名稱與一般體育總會名稱十分類似，蘇先生誤以為是屬會，無起疑心。