滑浪風帆健將成見習督察 梁灝雋：走在前線很有意義

現年33歲梁灝雋（Andy）是滑浪風帆健將，曾多次代表香港征戰，包括奧運和亞運等大型國際賽事。上月剛成為見習督察的他，2021年首度投考見習督察，惜在次輪考核落選；其後他循運動員招募計劃再次投考，終獲取錄到學院受訓。他認為，警務工作範疇多元化，冀把握機會，發展其他能力，貢獻社會。

Andy出身漁民家庭，人生與海有緣。「風之后」李麗珊贏得香港首面奧運金牌後，本地體壇掀起學習滑浪風帆熱潮，而年僅八歲的Andy亦是其中之一。他坦言最初並不熱衷：「那時年紀尚小，需要在茫茫大海中獨自解決所有問題，感到相當困難，但為了與投契的同學結伴，才會咬緊牙關繼續接受訓練。」 不過，正正由於從小鍛煉，Andy變得比同齡朋友更早學會獨立處事，且很快便嶄露頭角，13歲時首次代表港隊出戰，更於5年後贏得世青冠軍，之後再勇奪香港東亞運及亞洲賽冠軍。2012年，他終於踏足所有運動員均夢寐以求的頂級舞台──倫敦奧運。

儘管已累積不少國際賽經驗，Andy要到這次「登頂」，才感受到奧運的熾熱氣氛確實遠勝其他國際大賽：一般滑浪風帆賽，在海邊觀賞的人不多，亦鮮有電視直播；但是在奧運，連日岸邊站滿觀賽人潮，香港的朋友亦可透過直播欣賞，父母更遠赴英國為他打氣。最終他做出超水準表現，以第13名完成賽事，「能穿上港隊制服，與來自世界各地的精英運動員，在開幕禮及閉幕禮接受觀眾歡呼，感覺特別震撼和激動，也十分難忘。」 經過奧運一役，Andy更加努力，終在2014年仁川亞運奪得銀牌，更於兩年後的世界滑浪風帆錦標賽中摘冠。衝上巔峰的同時，Andy亦開始思考前路，「我很年輕便當運動員，人生好像只有滑浪風帆，想發掘更多可能。」

