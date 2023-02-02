滑翔傘意外死因研訊舉證完畢 裁判官引導陪審團

41歲商人鍾旭華，於2018年7月22日到大嶼山玩滑翔傘，期間遇不測失蹤，經過6日搜救後方被尋回屍體。其死因研訊今（2日）踏入第5日，14名證人全部作供完畢，死因裁判官之後開始引導陪審團，認為陪審團可考慮死者是死於意外或死因存疑。料明天（3日）陪審團將會退庭商議裁決。

死因裁判官引導陪審團時指，即使拯救行動或有延誤，但也不會影響結論。若陪審員不能確定死者是死於意外，則應判定死因存疑。另外，陪審團提建議時，可循3大範疇考慮，包括滑翔傘運動的規管；拯救失蹤者行動；事後的跟進調查。