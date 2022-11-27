滙豐中環辦嘉年華 近5千人參與

「滙豐香港社區節2022」在中環遮打道舉行，有近5,000人參與。

「滙豐香港社區夥伴計劃」的旗艦活動「滙豐香港社區節2022」今天在中環遮打道行人專用區舉行，估計有近5,000人參與。

「滙豐香港社區節2022」，今年以「滙聚力量 展現無限可能」為主題，是全港最大規模的嘉年華之一。政務司司長陳國基在活動開幕禮上致辭時表示，活動滙聚了商界、社福界、學界、民間和政府的力量，共建香港成為一個更加多元共融的社會。而主題切合香港在經歷近三年的新冠疫情後，憑藉各界力量不斷滙聚而得以在復常之路穩步前行，開創無限可能。

陳國基又指，其領導的「共創明『Teen』計劃」第一期已正式啓動，讓2,800名基層初中生開闊眼界、加強自信、力爭上游。而政府將於年底公布首份《青年發展藍圖》，在「四業」，即學業、就業、創業和置業，為青年創造機會和空間，發揮潛能、盡展所長，為社會、國家和世界作出更大貢獻。

滙豐銀行主席王冬勝表示，「滙豐香港社區節」有不少新奇有趣、且具有學習元素的活動，讓參加者渡過愉快的周末，並為社區製造更多正能量。而今年初香港經歷疫情以來最嚴峻的時刻，然而，大家同舟共濟，終能渡過難關。正當香港漸漸復常，今天的活動就更有意義。

王冬勝稱，「滙豐香港社區夥伴計劃」在疫後提升社區抗逆力，透過全港18區多元化的項目，推動關愛共融。而滙豐銀行慈善基金會繼續鼓勵跨界別合作，共同應對社區的需要。

「滙豐香港社區夥伴計劃」自2012年推出以來，已成為推動全港18區社區協作的重要活動。多年來，「計劃」共捐出2.52億港元，支持超過1,400個項目，惠及接近700萬人。